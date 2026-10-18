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Calcio, serie D, il Ragusa sconfitto dalla Nuova Igea Virtus
18 Ott 2026 18:51
Il Ragusa torna con una sconfitta da Barcellona Pozzo di Gotto. La Nuova Igea Virtus ha imposto la legge del più forte e con tre gol realizzati tutti nel secondo tempo ha superato la squadra allenata da Francesco Bianco per 3 -1 .
Il primo tempo si era chiuso sullo zero a zero. Nella ripresa, l’Igea Virtus ha accellerato il ritmo ed è andata a segno con Cicirello. Il Ragusa ha segnato il gol del momentaneo pareggio con Golfo.
Negli ultimi dieci minuti la squadra di casa è andata ancora a segno per ben due volte con Vacca e Samake. Il Ragusa, che non ha demeritato, ha giocato una buona gara. Ma il risultato è giusto e premia la squadra che ci ha creduto di più e che ha mostrato in campo una maggiore determinazione e una maggiore precisione dei suoi attaccanti
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