Frigintini-Noto, derby amaro: rossoblù beffati dal gol annullato nel finale

Il Frigintini lotta, sfiora il pareggio e si arrende al Noto tra le polemiche per una rete annullata al 36′ della ripresa. Al “Pietro Scollo” finisce 0-1, con i rossoblù che recriminano per una decisione arbitrale contestata e lasciano il campo con il rammarico di una sconfitta che, per quanto visto soprattutto nel secondo tempo, sarebbe potuta essere evitata.A decidere il derby del Barocco è la rete di Castro al 28′ del primo tempo, in una gara combattuta tra due squadre con obiettivi di classifica differenti, ma entrambe alla ricerca di punti preziosi. Per il Frigintini arriva così la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di Cassibile, ma la prestazione offerta dalla formazione di Ciccio Di Rosa rappresenta un segnale di ripresa rispetto alla precedente uscita.Davanti a una buona cornice di pubblico, con una nutrita rappresentanza di sostenitori netini arrivati a Modica per incitare la squadra, la partita si sviluppa su ritmi intensi fin dalle prime battute. Il Noto prova a prendere l’iniziativa, mentre i padroni di casa rispondono con determinazione, senza rinunciare a cercare la via della rete.Al 2′ Caldarella tenta la conclusione dalla distanza, senza inquadrare lo specchio. Al 7′ Gabrielli mette in mezzo un tiro-cross dalla destra che Caruso devia in angolo. Cinque minuti dopo, su un pallone servito da Parisi, Frittitta non riesce a trovare la deviazione pulita e Gazzara conclude debolmente, facilitando l’intervento del portiere rossoblù.Il Frigintini cresce e al 19′ si rende pericoloso con un corner di Vitale dalla sinistra, sul quale De Luca deve intervenire per evitare guai. Al 24′ arriva la più grande occasione della prima frazione per i locali: Macauda inventa un lancio perfetto per Noukri, che anticipa Caldarella e prova a scavalcare il portiere in uscita con un pallonetto. La conclusione termina a pochi centimetri dalla porta, spegnendo l’urlo dei tifosi di casa.Il Noto, però, passa al 28′. Parisi crossa dalla destra, il pallone resta in area dopo un rimpallo e Castro interviene di testa, battendo Caruso. Un difensore del Frigintini prova a liberare, ma l’assistente segnala all’arbitro che la sfera avrebbe oltrepassato la linea di porta. Nicosia convalida la rete che porta avanti gli ospiti.I rossoblù provano a reagire e al 35′ Drago, dopo essersi accentrato dalla destra, lascia partire un tiro che termina alto. Al 39′ è invece Caruso a dover intervenire sul tentativo di Frittitta, al termine di uno scambio con Parisi. Si va al riposo con il Noto in vantaggio di una rete.Nella ripresa il Frigintini rientra in campo con maggiore aggressività e mette in difficoltà la formazione ospite. Al 2′ Noukri serve Macauda, che calcia senza imprimere forza alla conclusione. Due minuti dopo Paternò svetta di testa su un traversone, ma De Luca riesce a bloccare con qualche difficoltà. Al 7′ Concolino verticalizza proprio per Paternò, che prova a superare il portiere in uscita senza riuscirci.I padroni di casa insistono alla ricerca del pareggio. Al 27′ Lo Magno, appena entrato, si invola sulla destra e serve Sangiorgio, che non riesce a coordinarsi bene per la conclusione. Il Noto prova a rispondere al 30′ con Parisi, ma Caruso è attento e blocca a terra.L’episodio destinato a segnare il finale arriva al 36′. Sugli sviluppi di un traversone nell’area del Noto, Caldarella stacca di testa e supera il portiere De Luca in uscita. I due compagni della squadra ospite si scontrano e il pallone finisce in rete, apparentemente per un’autorete. L’arbitro Salvatore Stefano Nicosia, tra lo stupore dei giocatori, della panchina e del pubblico di casa, annulla però il gol, negando al Frigintini la rete del possibile pareggio.La decisione scatena le proteste dei rossoblù, che continuano comunque a cercare il gol fino all’ultimo. Al 45′ Arrabito impegna De Luca con una conclusione dalla distanza, respinta in tuffo in due tempi. Al 46′ Drago serve Lo Magno, che calcia senza trovare la porta. In pieno recupero, al 49′, Noukri ha un’altra opportunità dall’interno della lunetta, ma il suo tiro sfiora il palo e termina sul fondo.È l’ultima occasione di una partita che lascia al Frigintini tanta amarezza. Il Noto festeggia i tre punti sotto il settore riservato ai propri tifosi, mentre i rossoblù raccolgono una sconfitta che non cancella i segnali positivi mostrati sul campo. La squadra di Di Rosa ha reagito dopo il passo falso di Cassibile, tenendo testa a una formazione ambiziosa e costruendo diverse occasioni per rimettere in equilibrio il risultato.Resta, però, il peso di quel gol annullato nel finale, episodio che ha alimentato le recriminazioni della squadra di casa e che avrebbe potuto cambiare l’esito del derby.*Frigintini Calcio-Noto Calcio 0-1**Marcatore:* 28′ pt Castro.*Frigintini:* Caruso, Mallia, Amato (43′ st Denaro), Concolino, Arrabito, Cicero, Paternò (22′ st Sangiorgio), Macauda (10′ st Lo Magno), Drago, Vitale (22′ st Cavallo), Noukri. A disposizione: Vicari, Sortino, Modica, Giurdanella, Ragusa. Allenatore: Ciccio Di Rosa (in panchina Maurizio Cicciarella).*Noto:* De Luca, Spataro, Touré, Caldarella, Gazzara (31′ st Iacono), Parisi, Gabrielli (46′ st Gambuzza), Giarratana (10′ st Fusca), Frittitta, Ricca, Castro (35′ st Greco). A disposizione: Arcieri, Dugo, Scalia, Scala, Sanchez. Allenatore: Danilo Gallo.*Arbitro:* Salvatore Stefano Nicosia di Catania.*Assistenti:* Ignazio D’Asaro e Onofrio Zambuto di Agrigento.[image: image.png]