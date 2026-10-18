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Calcio, Promozione, il Santa Croce a sirene spiegate. Il Comiso centra il primo successo, sconfitte tutte le altre iblee
18 Ott 2026 19:44
Nel campionato di Promozione domenica in chiaroscuro per le cinque squadre iblee. Due successi e tre sconfitte sono il bilancio della quinta giornata.
Continua la corsa solitaria del Santa Croce Soccer in testa alla classifica. La squadra è a punteggio pieno avendo conquistato cinque successi in cinque gare disputate. Oggi ha battuto la Sommatinese con un rotondo due a zero. Il gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo da Garufi e Drame.
Il Comiso supera la difficile fase iniziale e nell’anticipo di ieri ha conquistato il primo successo in campionato, addirittura in trasferta contro il Real Gela. In vantaggio il Gela nel primo tempo con Ferrigno, il Comiso è riuscito a rimontare nella seconda frazione di gioco con Bruccoleri e Di Vita, conquistando un importante successo che ridà entusiasmo alla squadra dopo un avvio tormentato.
Giornata nera invece per le altre squadre iblee. Il Frigintini è stato battuto sul proprio terreno dal Noto (anche in questo caso nell’anticipo di sabato). Il gol del Noto è stato segnato al 27’ del secondo tempo da Reis Castro.
Sconfitta anche per le due ragusane, Ragusa Boys e Pro Ragusa. Il Ragusa Boys ha giocato nell’anticipo di sabato ed ha subito una pesante batosta, per 4-1. Il Megara ha condotto in vantaggio tutta la gara, segnando il primo gol su calcio di rigore al 2’ del primo tempo, poi ha incrementato il vantaggio con Milazzo e Sinatra e ha segnato ancora nel secondo tempo con Zagami. Il Ragusa Boys ha segnato il gol della bandiera a tempo scaduto con Cerminara
Il Pro Ragusa è stato sconfitto fuori casa dalla Barrese. I gol sono stati segnati da Giacobbe e Torregrossa per la Barrese e da Ambrogio per il Pro Ragusa.
In classifica il Santa Croce Soccer viaggia a sirene spiegate con cinque successi su cinque partite disputate e 15 punti in classifica. Il “Cigno” appare oggi la squadra da battere nel girone D. A centro classifica troviamo il Ragusa Boys con 6 punti, il Pro Ragusa con 5, il Comiso con 4. Attardato e già in una situazione difficile il Frigintini, che ha finora conquistato solo due successi e collezionato tre sconfitte. Il Frigintini è penultimo con due punti in classifica.
(foto di repertorio del Santa Croce Soccer)
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