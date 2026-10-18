Calcio, Eccellenza, il Vittoria conquista il primo successo. Riomnta strepitosa sul terreno del Palazzolo

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Il Vittoria che non t’aspetti. Capace di reagire e di mostrare grande personalità.

Sotto di due gol dopo appena quindici minuti nella trasferta di Palazzolo, la squadra biancorossa ha trovato la forza di reagire e nel secondo tempo ha imposto la legge del più forte.

Il nuovo allenatore Angelo Galfano inaugura così nel migliore dei modi la sua guida tecnica della squadra, riuscendo ad imprimere alla squadra quella marcia in più che finora era mancata.

Giocatori molto giovani, che avevano bisogno di crescere sul piano tecnico, cominciano ora a rodare e a mettere a frutto i lunghi mesi di preparazione estiva ed autunnale.

Ma se nelle prime cinque giornate il Vittoria era andato in gol solo una volta, ora di gol ne sono stati segnati tre in una sola partita. Frutto anche degli innesti e dei nuovi giocatori arrivati a Vittoria proprio negli ultimi giorni della gestione Giancarlo Betta – Tino Longo.

Il riscatto del Vittoria arriva nel secondo tempo: al 55’ va a segno Isabelinha. Il calciatore nelle partite precedenti aveva tentato più volte la via del gol ma non era riuscito a inquadrare lo specchio della porta o in un caso aveva colpito il palo.

Poi ci hanno pensato Marcin Slojkowski ed Edoardo Tassi a segnare gli altri due gol. La tribuna ospiti, con i tifosi del Vittoria che avevano seguito la squadra, è esplosa in un urlo liberatorio quando l’attaccante romano, a due minuti dal termine ha messo a segno il gol che vale tre punti. Un apartita che era iniziata in salita si è conclusa con un successo biancorosso. Un successo che ridona entusiasmo e che fa ben sperare, tanto più che è stato coinquistato fuori dalle mura amiche.

Il Vittoria e va a quota sei, in una posizione di centroclassifica. la cura Galfano funziona e ha dato nuova verve e grande detrerminazione alla squadra.

Nella classifica del girone, un Niscemi in grande spolvero riesce a conquistare la vetta della classifica, superando il Messina, considerato la squadra da battere del girone.

Ma oggi i giallorossi dello Stretto si sono fatti fermare sul pari casalingo da una Leonzio in grande spolvero e il Niscemi ne ha approfittato battendo l’Athletic Gioiosa, squadra che appena quindici giorni fa era scesa in campo al Gianni Cosimo di Vittoria mostrandosi squadra robusta e di grande personalità.

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