Calcio, serie D: Modica – Athletic Palermo, tutto da rifare. Gara sospesa per infortunio dell’arbitro

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Un infortunio all’arbitro. Pochi minuti a bordo campo, prima di decidere che per il direttore di gara non è possibile continuare.

La partita tra Modica Calcio – Athletic Club Palermo è stata sospesa al 32’ a causa dell’infortunio del direttore di gara. La partita è pertanto rinviata a data da destinarsi.

Poche righe per una cronaca solo parziale. Il Modica aveva giocato bene, tenuto il possesso palla, aveva persino reclamato un calcio di rigore non concesso dall’arbitro. L’attaccante del Modica Reinero, ben servito dal centrocampo, stava andando verso la rete, ma è stato spinto, in maniera evidente, daldifensore in maglia rosanero ed è finito a terra. Il calcio di rigore era palese, ma purtroppo l’arbitro non ha probabilmente visto bene cosa è accaduto, forse rcoperto da altri giocatori.

Ma la partita non si era ancora schiodata dallo zero a zero quando l’arbitro ha decretato la chiusura anticipata della partita. Toccherà ora alla Lega, in accordo con le due società, fissare la data e le modalità di recupero.

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