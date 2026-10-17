Modica, c’è voglia di riscatto. In serie D la squadra della Contea ospita l’Athletic Palermo. Il Ragusa va a Barcellona

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

C’è voglia di riscatto in casa del Modica dopo la batosta di domenica scorsa e la brutta e inattesa sconfitta rimediata dai rossoblu sul campo del Digiesse Praia Tortora. La trasferta in terra calabra (la più lunga del campionato) si è rivelata amara per la squadra della Contea.

Dopo il rientro a Modica, l’allenatore Filippo Raciti ha ripreso gli allenamenti con la squadra, cercando di far dimenticare la sconfitta, o meglio di farne tesoro per evitare simili svarioni in futuro. Sotto accusa, alcuni errori nella fase difensiva, che coinvolgono anche il centrocampo.

La squadra ha cercato di preparare al meglio la gara casalinga contro l’Athletic Palermo, che si disputerà domani con inizio alle 15,30. Raciti avrà tutti gli uomini a disposizione, mancherà solo Misseri, il centrocampista che si è infortunato domenica scorsa a Praia a mare. Misseri ha rimediato stiramento al flessore della coscia destra. L’infortunio comunque sembra essere meno grave del previsto e dopo dici giorni di fermo il giocatore dovrebbe provare a riprendere gli allenamenti già martedì prossimo.

Il Modica ha sette punti in classifica, l’Athletic appena uno in più. Domenica scorsa è stato battuto sul proprio terreno dal Licata: una sconfitta che brucia. Entrambe le squadre hanno voglia di riscatto e di una migliore posizione in classifica.

Il Ragusa, reduce dal pari casalingo contro la Nissa, giocherà in trasferta contro la Nuova Igea Virtus. La squadra ha cambiato allenatore. In panchina siederà Giacomo Modica, un allenatore che proviene dalla scuola di Zeman. Un cambio di passo importante per la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, da sempre protagonista nel campionato di serie D.

© Riproduzione riservata