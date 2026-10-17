Il Vittoria di Angelo Galfano si presenta: primo test a Palazozlo. Ci saranno anche i nuovi acquisti

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Angelo Galfano non ha ancora deciso la formazione, ma ha convocato tutti gli uomini a sua disposizione per la trasferta di domani contro il Palazzolo. La squadra ha sostenuto stamattina l’ultima seduta di allenamento per mettere a punto alcuni schemi e acquisire il nuovo modulo suggerito dall’allenatore marsalese, da alcuni anni trapiantato a Comiso.

Contro il Palazzolo il Vittoria cercherà il successo, il primo della nuova stagione che è iniziato in modo complicato e che ha comportato purtroppo l’esonero del tecnico Giancarlo Betta, dopo appena cinque giornate di campionato. Con lui è andato via anche il direttore sportivo Tino Longo.

Il Vittoria nel frattempo si è rafforzato con l’inserimento di nuovi giocatori, mentre è andato via, con risoluzione consensuale del contratto, il centrocampista Agustin Visintin.

La squadra partirà nella tarda mattinata per Palazzolo, la seguiranno un gruppo di tifosi che occuperanno la tribuna ospiti.

Ancora nessuna anticipazione per la formazione. Non si sa ancora se Galfano sceglierà di puntare ancora sul portiere Malandrino, che occupa una delle due caselle destinate agli juniores, o se deciderà di affidarsi all’esperto Busà. Malandrino è uno dei portieri giovani più promettenti in Sicilia, Busà è un guardapali di sicuro affidamento.

In attacco, dovrebbe esserci spazio per l’esperto Tassi, da tre settimane a Vittoria. Il tecnico dovrà scegliere poi tra Perez, Romero e Isabelinha. Potrà esserci spazio anche per il nuovo arrivato Sebastian Kwaczreliszwili, attaccante classe 2000, un giocatore capace di giocare di sinistro, forte nel gioco aereo, che potrebbe costituire una valida alternativa nell’undici allenato da Galfano. A centrocampo potrebbe toccare a Manuel Gomes Dias Mané, centrocampista classe 2001, proveniente dall’Eccellenza lucana, anch’egli uno dei nuovi acquisti che potrebbe occupare il ruolo di mediano in mezzo al campo. Nuovi acquisti sono anche i difensori Angelo Iapichino (un ritorno per il Vittoria), Giogo Oliveira e Marcin Słojkowski torna a vestire la maglia del FC Vittoria dopo la precedente esperienza in biancorosso .

C’è attesa per vedere all’opera il nuovo Vittoria allo stadio Scrofani Salustro di Palazzolo Acreide. La squadra tornerà a vestoire la casacca biancorossa, lasciando a casa quella interamente gialla utilizzata nelle ultime due partite casalinghe.

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