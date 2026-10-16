Calcio, Eccellenza, il nuovo allenatore del Vittoria Angelo Galfano prepara la trasferta di Palazzolo

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Giorni di intenso lavoro a Vittoria per il nuovo allenatore Angelo Galfano. Galfano ha preso il posto di Giancarlo Betta, esonerato dalla società dopo appena cinque giornate di campionato. Il Vittoria aveva raccolto solo tre punti, frutto di tre pareggi, era stato sconfitto due volte e attende ancora il primo successo in campionato. Ha però incontrato finora alcune tra le squadre più forti del campionato.

Galfano ha diretto il primo allenamento martedì. Poi la squadra ha sostenuto mercoledì una doppia seduta di allenamento.

“Questo è il momento più difficile, sia per i giocatori che per me – afferma Galfano – come per tutti gli allenatori che subentrano. È sempre un dispiacere quando un collega viene esonerato, quando si tratta di un amico è ancora peggio. So cosa significa, ho subito anch’io degli esoneri. Purtroppo nel calcio chi paga è sempre l’allenatore, giusto o sbagliato che sia. Sicuramente i ragazzi erano attaccati al tecnico, così come al direttore. Credo che questi rapporti devono continuare. Ora i giocatori sono più sereni, stiamo lavorando bene. Dobbiamo continuare e dare il massimo nelle settimane che verranno”.

Domenica la squadra si reca a Palazzolo, una squadra che non regala nulla, soprattutto tra le mura amiche. “È una trasferta insidiosa – continua Galfano – il Palazzolo è una squadra temibilissima. É una squadra molto aggressiva, con giocatori fisicamente forti. Per noi è importante affrontarla nel mondo giusto, con la necessaria concentrazione, con una serenità mentale, senza timori reverenziali. Bisogna lavorare, farlo con entusiasmo, dare il massimo per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Hai già un’idea della formazione che scenderà in campo?

“Non ancora. Deciderò dopo gli ultimi allenamenti. Sto conoscendo i giocatori e le loro potenzialità. Soprattutto le loro caratteristiche. Cercherò di mettere in campo una squadra che dia loro la possibilità di esprimersi al meglio”.

Intanto, continuano i cambiamenti all’interno della società. Nelle ultime due settimane era stato annunciato l’arrivo di alcuni giocatori, per rafforzare alcuni reparti, tra cui la difesa. Lascerà la squadra invece Augustin Visintin. Il giocatore e la società hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

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