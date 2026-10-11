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Il Messina espugna il campo del Vittoria. I biancorossi ancora alla ricerca del primo successo in campionato
11 Ott 2026 21:20
La capolista Messina corsara sul campo del Vittoria. Al “Gianni Cosimo” i giallorossi dello Stretto hanno imposto il loro gioco, ma sono riusciti a vincere soprattutto grazie a due calci piazzati. Sono passati in vantaggio su calcio di rigore concesso per un fallo di Cannino e realizzato da Sarao. Poi il Messina ha segnato il gol del definitivo due a zero nel secondo tempo, su calcio di punizione, con Kragl. È il terzo successo consecutivo in trasferta per il Messina che si è già guadagnato, in questa prima fase, i galloni di squadra ammazza-campionato.
Il Vittoria non ha demeritato, ha giocato quasi alla pari con i più quotati avversari. Ma il Messina è più squadra capace di capitalizzare le occasioni capitate ai suoi attaccanti. Il Vittoria, invece, ancora una volta, non è riuscito ad andare in gol a testimonianza di una difficoltà reale del reparto avanzato.
“È stata una partita condizionata dall’episodio del calcio di rigore -commenta negli spogliatoi l’allenatore Giancarlo Betta – Fino a quel momento avevamo giocato bene. Da quel momento è diventata un’altra partita, abbiamo provato a reagire, a restare in partita in tutti i modi, anche se c’è stato un calo mentale, , ma contro una squadra forte il Messina ci ha reso tutto più difficile”.
Il Vittoria è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. “Dobbiamo trovare quel successo che ci porti un po’ di serenità e che rispecchi anche il tipo di prestazioni che facciamo”.
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