Calcio, serie D. E’ pari tra Ragusa e Nissa

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Pari casalingo del Ragusa contro la Nissa. La squadra di Francesco Bianco, ancora alla ricerca del primo successo in campionato, trova contro la squadra nissena un punto determinante.

I gol sono stati segnati tutti nel primo tempo. I ragusani erano riusciti a passare in vantaggio con Capone all’11: un gol che ha ridato entusiasmo ai tifosi presenti sugli spalti. Ma nove minuti dopo l’arbitro concede un calcio di rigore per un fallo in area. Per la Nissa, va sul dischetto Terranova, che non sbaglia.

Negli spogliatoi l’allenatore Francesco Bianco commenta la gara. “Dispiace pareggiare una partita come questa. La mia squadra ha fatto una grande prestazione. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno dimostrato oggi di potersela giocare con chiunque . Domenica scorsa abbiamo affrontato una delle squadre di testa del campionato e siamo stati sconfitti solo per un gol realizzato a tempo scaduto. Oggi abbiamo affrontato una delle squadre più importanti del girone e usciamo con un punto che ci sta stretto. Oggi ho visto in campo un’ottima squadra. Questo ci fa ben sperare”.

In classifica il Ragusa ha tre punti, frutto di tre pareggi e quattro sconfitte.

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