Ragusa, a Casaprospera «Limerenza»: Gargaglione legge Simone Weil il 29 novembre

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Domenica 29 novembre 2026, alle 16:30, Casaprospera, centro culturale per le arti con sede a Villa Scribano, nelle campagne iblee di Ragusa, ospita «Limerenza», un appuntamento ideato dall’artista Federico Gargaglione. L’incontro è aperto al pubblico, previa conferma della presenza.

Per l’occasione Gargaglione leggerà alcuni brani tratti da «Attesa di Dio» di Simone Weil, accompagnando la lettura con una selezione musicale da lui curata. Le parole della filosofa e le composizioni scelte si intrecceranno con l’universo poetico e visivo della mostra, aprendo uno spazio di relazione tra letteratura, musica e arti visive. L’incontro, spiegano gli organizzatori, nasce come occasione di ascolto condiviso che amplia il percorso espositivo.

La mostra prorogata al 29 novembre

La mostra personale dell’artista, «What would be there? that is what’s available to you», aperta lo scorso settembre e inizialmente prevista fino al 22 novembre, è stata prorogata fino a domenica 29 novembre, giorno dell’incontro. Per concordare una visita è necessario contattare Casaprospera.

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Il progetto e come partecipare

Casaprospera nasce dal desiderio della fondatrice e art director, Marta Seminerio, di aprire Villa Scribano a una dimensione di condivisione e fruizione collettiva, trasformandola in uno spazio per la produzione culturale, la ricerca e l’incontro. Il programma comprende mostre, residenze artistiche, progetti di ricerca, incontri e pubblicazioni, con un caffè letterario come spazio di lettura e relazione.

L’appuntamento si tiene in Strada Vicinale 210, a Ragusa. Per partecipare occorre confermare la presenza scrivendo a info@casaprospera.it o tramite WhatsApp al numero 328 158 3247. Informazioni su www.casaprospera.it e sul profilo Instagram @casaprospera__.

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