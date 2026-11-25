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Natale a Ragusa 2026: pista di ghiaccio a Ibla, mongolfiera e presepe in Vallata
25 Nov 2026 15:05
Due piste di ghiaccio, una delle quali dentro la cornice barocca di San Vincenzo Ferreri, a Ibla. Una mongolfiera per guardare la città dall’alto. Il presepe vivente e un mercatino del vintage nella Vallata Santa Domenica. E, a chiudere l’anno, Dargen D’Amico in piazza Libertà. Il Comune di Ragusa ha diffuso oggi le prime anticipazioni de «Il Natale a Ragusa 2026», in attesa del calendario completo che sarà pubblicato a giorni sul portale turistico Ragusa Welcome.
Dalla Vallata a piazza Matteotti
Il percorso delle feste nel centro parte dalla Vallata Santa Domenica, il polmone verde sotto i ponti che quest’anno diventa uno degli scenari principali: ospiterà il grande presepe vivente e un mercatino dedicato interamente a vintage, antiquariato e modernariato. Da lì si risale lungo via Roma, con i mercatini tipici, fino alla pista di pattinaggio di piazza San Giovanni e al Bosco dei Desideri di piazza Matteotti.
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Ibla tra ghiaccio, giostrina e Babbo Natale
La seconda pista di pattinaggio sarà a Ibla, all’interno di San Vincenzo Ferreri: una vera struttura di ghiaccio immersa nel barocco. Sempre a Ibla torneranno la giostrina dei cavalli e, per i più piccoli, l’ufficio di Babbo Natale. La novità più attesa è la mongolfiera, che permetterà di vedere il centro storico dall’alto con un solo sguardo.
Marina di Ragusa punta invece sugli appuntamenti di comunità che ogni anno richiamano più gente: la Tombola vivente, il Cuccia party, le iniziative per la Befana e il Tuffo di Capodanno, che attira ogni inverno un numero crescente di temerari.
Cassì: «Solo il punto di partenza»
«Quello che presentiamo oggi è solo il punto di partenza di un Natale che abbiamo immaginato come un grande abbraccio per i ragusani e per chi sceglierà di visitare la nostra città», dice il sindaco Peppe Cassì, convinto che Ragusa si sia ritagliata «un ruolo di riferimento all’interno dell’offerta natalizia siciliana» e che le novità, insieme al richiamo della Vallata Santa Domenica, possano accrescerne l’attrattività.
Date, orari e il resto delle iniziative arriveranno con il calendario ufficiale. Per ora la mappa delle feste è tracciata: dal fondo della Vallata fino al mare di Marina, passando per le piazze di Ibla.
🎄 Tutti gli eventi delle feste: Natale 2026 a Ragusa e provincia, presepi viventi, mercatini e Capodanno
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