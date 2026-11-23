Comiso, Innesto d’inverno dal 4 al 6 dicembre: fiori, Mario Tozzi e Cracking Art

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Questa volta Innesto arriva d’inverno. Dal 4 al 6 dicembre il centro storico di Comiso torna a riempirsi di piante e fiori per la terza edizione di «Innesto – intrecci urbani», che dopo le edizioni del 2024 e del 2025 cambia stagione. Lo hanno annunciato il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo economico Giuseppe Alfano in una nota del Comune di Comiso.

Due i nomi che spiccano nel programma. Tra gli ospiti ci sarà Mario Tozzi, geologo e volto noto della divulgazione scientifica. E per la prima volta in città arriveranno le sculture giganti a forma di animali di Cracking Art, il collettivo di artisti noto in tutto il mondo per le sue installazioni colorate negli spazi pubblici.

Mostra mercato, giardini effimeri e incontri

Il format, spiegano i due amministratori, resterà in linea di massima quello delle edizioni passate: una mostra mercato di piante e fiori, incontri e mostre, giardini effimeri e installazioni floreali distribuiti nei luoghi del centro storico. La macchina organizzativa è già partita, con florovivaisti e altre categorie legate al verde, all’ambiente e alle decorazioni floreali al lavoro sugli allestimenti.

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Secondo il Comune, le prime due edizioni hanno richiamato migliaia di visitatori da tutta la Sicilia. Il calendario completo, con orari e luoghi degli incontri, non è ancora stato diffuso.

Da maggio a dicembre

La novità più evidente è proprio la stagione. L’ultima edizione si era svolta dal 23 al 25 maggio 2025, quando giardini effimeri, talk e laboratori avevano occupato il centro, dalla Fondazione Bufalino al sagrato della Chiesa Madre fino al corso Vittorio Emanuele e a via degli Studi. Allora il festival era promosso dal Comune con il supporto del Gal Valli del Golfo.

Tra i banchi della mostra mercato i visitatori avevano trovato passiflore, bonsai e piante carnivore accanto all’«arancia cioccolato», varietà antica dal colore quasi marrone. Sul palco era salito il climatologo Andrea Giuliacci, e i grandi temi del clima e del futuro verde del Mediterraneo avevano accompagnato i tre giorni. Ora, con Mario Tozzi tra gli ospiti, quel filo scientifico prosegue a dicembre, tra le vie del centro.

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