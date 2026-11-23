Comiso, «Donne ribelli, donne libere»: il 25 novembre al Naselli e poi la fiaccolata

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A Comiso la Giornata contro la violenza sulle donne avrà due appuntamenti. Mercoledì 25 novembre alle 18 il Teatro Naselli ospita «Donne ribelli, donne libere», incontro promosso dal Comune attraverso l’assessorato alle Pari opportunità; venerdì 27 novembre alle 18:30 la città scenderà in strada con una fiaccolata che partirà dal Liceo Artistico. Lo annuncia l’amministrazione comunale.

Chi sale sul palco del Naselli

L’iniziativa nasce dall’assessorato guidato da Giusi Cubisino insieme alle associazioni Gruppo D Più – Centro Donna Antiviolenza, Pro Loco e LaBartè, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti dell’Istituto superiore «G. Carducci» e della Consulta studentesca. A condurre la serata sarà Lella Lombardo.

Il programma alterna letture dedicate a donne che hanno lasciato un segno nella storia di Comiso, momenti musicali e performance del Liceo musicale «G. Carducci» e un flash mob preparato dagli studenti dell’Istituto De Amicis – Comiso Centrale. Sulla locandina c’è il volto di una donna tratto da un’opera dell’avvocato Patrizia Romano, scelto come immagine simbolo dell’incontro, con un sottotitolo che riassume lo spirito della serata: «il coraggio di scegliere, la forza di cambiare».

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Le parole della sindaca

«Essere ribelli, a volte, significa semplicemente avere il coraggio di scegliere», osserva la sindaca Maria Rita Schembari. Per la prima cittadina la violenza si combatte anche educando al rispetto, scegliendo parole che non feriscono e imparando ad ascoltare. Assessora e sindaca chiudono con un invito comune: scegliere ogni giorno la gentilezza e il rispetto, per accendere una luce «dentro ciascuno di noi».

Una città che ne parla da settimane

L’appuntamento al Naselli si aggiunge alle iniziative che Comiso ha messo in campo nelle ultime settimane: al commissariato è nata «Una stanza tutta per sé», spazio pensato per le vittime di violenza, mentre una panchina rossa ricorda Rosalba Dell’Albani, uccisa a Giarratana dal cognato. In provincia, intanto, l’Asp ha avviato consulenze dedicate negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

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