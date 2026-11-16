A Comiso i bambini raccontano le donne della storia con i QR code contro la violenza. FOTO GALLERY

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A Comiso la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne parte dai banchi di scuola. Venerdì 13 novembre gli alunni di quarta elementare della scuola Comiso Centrale, l’ex plesso Edmondo De Amicis, hanno presentato le targhe che hanno realizzato: immagini di donne che hanno fatto la differenza nella storia, ognuna con un QR code che, inquadrato, permette di ascoltarne la vita. Le targhe sono esposte nei corridoi degli uffici della pubblica istruzione del Comune.

Lo stesso giorno, nell’aula consiliare, si è tenuto un incontro tra istituzioni, professioniste e associazioni del territorio per “Mai bandiera bianca”, la campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi hanno preso parte le rappresentanti del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, della Casa delle Donne, dell’Asp di Ragusa, della cooperativa Filotea e la presidente del consiglio comunale di Comiso, l’avvocata Manuela Pepi.

«Educare significa assumere la responsabilità del mondo e delle generazioni che lo abiteranno», ha detto l’assessore alle Pari opportunità Giusi Cubisino, citando Hannah Arendt. «L’esposizione delle targhe realizzate dai bambini della Comiso Centrale è un percorso di preziosa memoria, conoscenza e riconoscimento attraverso le storie di donne che hanno lasciato un segno, restituendo ai giovani e non solo l’occasione di comprendere e lasciarsi ispirare». L’assessore ha ringraziato i ragazzi che hanno realizzato e donato il progetto, le famiglie, le insegnanti e la dirigente scolastica Romina Bellina.

«È stata un’emozione reale – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – ascoltare questi giovanissimi studenti esprimersi così bene e con dovizia di particolari e capacità espositiva. Ragazzini che hanno fatto un vero lavoro di ricerca e approfondimento grazie alla guida delle loro insegnanti e delle famiglie che, con appassionato lavoro, hanno fatto emergere figure di donne le cui biografie si possono leggere e ascoltare grazie al QR code».

Il sindaco ha ricordato che l’Anci ha rivolto l’iniziativa alla lotta contro la violenza di genere, in particolare quella maschile sulle donne: «L’ambito della politica è, ad esempio, un ambito in cui non è facile affermarsi per una donna, quindi è giusto che l’associazione nazionale dei comuni si ponga in prima linea a tutela e a difesa dei diritti delle donne». Schembari ha sottolineato anche la scelta dell’assessore Cubisino di dedicare quest’anno gli eventi, più che agli esempi negativi di uomini violenti, alle tante figure positive di uomini rispettosi, compagni leali che condividono con le donne il cammino comune dell’esistenza.

«La violenza di genere è una questione culturale, sociale e quotidiana – aggiunge Cubisino –. Per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia né considerare questa battaglia legata solo al 25 novembre. La campagna “Mai bandiera bianca” ci consegna un messaggio forte che ci dice che la bandiera bianca non è una resa, ma la volontà delle istituzioni di non arretrare mai nella lotta contro la violenza di genere».

Per l’assessore l’incontro di venerdì è stato un’occasione di confronto e di condivisione tra istituzioni, professionisti e realtà associative del territorio per fare rete, «perché nessuno può affrontare questa sfida da solo». «Credo – conclude – che una parte fondamentale di questa battaglia si giochi nell’educazione, nelle relazioni che insegniamo a costruire, nel rispetto e nella libertà individuale, oltre che nella capacità di riconoscere la dignità di ogni persona. Costruire dunque, quotidianamente, una cultura diversa». Cubisino ha ringraziato la presidente della Casa delle Donne Lisa Iudice, la vice Gianna Dimartino, l’avvocata Elena Frasca, presidente del comitato pari opportunità, la presidente del consiglio comunale Manuela Pepi e le rappresentanti delle altre realtà associative.

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