Ragusa aderisce alla campagna nazionale “Mai bandiera bianca” contro la violenza sulle donne

Il Comune di Ragusa ha ufficialmente aderito alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca”, promossa da ANCI in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa mira a rendere visibile l’impegno delle amministrazioni locali nel contrasto alla violenza di genere, attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della cultura del rispetto e della parità.

Il simbolo della campagna è la bandiera rosso-arancione, colore associato all’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite dedicato alla parità di genere. Come spiegato dal sindaco Peppe Cassì, la bandiera verrà esposta in Sala Giunta come segno della responsabilità dell’amministrazione nel favorire l’educazione e il rispetto verso le donne. “Con il coinvolgimento di scuole, associazioni e cittadinanza, e con la collaborazione attiva delle Consulte Comunali – Consulta Femminile, Consulta Giovanile e Consulta per le Disabilità – dobbiamo diffondere un messaggio chiaro: contro la violenza sulle donne non ci può essere resa”, ha dichiarato il sindaco.

La campagna nazionale prevede un calendario di iniziative sul territorio nei prossimi mesi, con incontri, eventi e attività educative rivolte a cittadini, studenti e associazioni locali. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità, promuovere la cultura del rispetto e rafforzare strumenti di prevenzione, affinché la lotta alla violenza sulle donne diventi una responsabilità condivisa e quotidiana.

