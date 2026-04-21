Calendario scolastico in Sicilia 2026-2027: si parte il 15 settembre e lezioni fino al 10 giugno

È stato ufficialmente definito il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 in Sicilia. A stabilirlo è il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, che disciplina l’avvio, la conclusione e le principali sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole dell’Isola.

Il nuovo anno scolastico prenderà il via martedì 15 settembre 2026 e si concluderà giovedì 10 giugno 2027, per un totale di 206 giorni di lezione, ridotti a 205 nelle aree in cui la festa del santo patrono ricade in un giorno di attività didattica.

Scuola dell’infanzia fino al 30 giugno: calendario più lungo

Per la scuola dell’infanzia il termine delle attività è fissato a mercoledì 30 giugno 2027. Tuttavia, a partire dal 10 giugno, gli istituti potranno attivare esclusivamente le sezioni necessarie a garantire il servizio educativo, secondo le esigenze organizzative delle singole scuole.

Oltre alle festività nazionali previste dal calendario italiano, in Sicilia sono state stabilite ulteriori giornate di sospensione delle attività didattiche.

Le lezioni saranno sospese lunedì 2 novembre e lunedì 7 dicembre. Le vacanze di Natale andranno da mercoledì 23 dicembre 2026 a giovedì 7 gennaio 2027, mentre la pausa pasquale è prevista da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo.

15 maggio: la Giornata dell’Autonomia Siciliana senza stop alle lezioni

Una delle particolarità del calendario riguarda il 15 maggio, giornata dedicata alla festa dell’Autonomia Siciliana. In questa data le scuole non sospenderanno le attività didattiche, ma saranno organizzati momenti di approfondimento e iniziative dedicate allo studio dello Statuto siciliano, alla storia e all’identità regionale.

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