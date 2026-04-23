Quanto si gioca a Ragusa? Una spesa oltre i 123 milioni. I dati

La provincia di Ragusa si colloca tra i territori siciliani con una spesa significativa nel settore del gioco pubblico. Secondo la Relazione 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), gli abitanti del territorio ibleo hanno speso nel complesso oltre 123,5 milioni di euro, un dato che contribuisce al quadro nazionale che supera i 21,8 miliardi di euro di spesa complessiva in Italia.

Il report, che analizza il settore del gioco pubblico provincia per provincia, rappresenta uno degli indicatori più rilevanti per misurare la reale incidenza economica del fenomeno sul territorio.

Ragusa nel contesto siciliano: quarto posto per spesa

All’interno della Sicilia, che complessivamente registra una spesa di circa 1,78 miliardi di euro, Ragusa si posiziona tra le province con valori medio-alti, dietro Catania, Palermo e Messina.

Nel dettaglio, il dato ibleo evidenzia una distribuzione significativa della spesa sul territorio: Agrigento: 126,7 milioni di euro, Caltanissetta: 90,1 milioni di euro, Catania: 397,1 milioni di euro, Enna: 40,8 milioni di euro, Messina: 237,9 milioni di euro, Palermo: 491,8 milioni di euro, Ragusa: 123,5 milioni di euro, Siracusa: 144,6 milioni di euro, Trapani: 136,7 milioni di euro

Un quadro che colloca Ragusa in una fascia intermedia, ma comunque rilevante, nel panorama regionale.

Cosa significa “spesa nel gioco”: il dato più reale

Il MEF precisa che il dato più significativo non è la somma giocata, ma la spesa effettiva, calcolata sottraendo le vincite dalle giocate totali.

Questo indicatore rappresenta la perdita reale dei giocatori e permette di valutare l’impatto economico del settore sul territorio, a differenza del solo volume di denaro movimentato.

Il fenomeno in crescita: oltre 21 miliardi in Italia

A livello nazionale, la spesa complessiva nel gioco pubblico nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 21,87 miliardi di euro, con forti concentrazioni nelle regioni più popolose come Lombardia, Campania e Lazio.

La Sicilia si conferma tra le regioni con maggiore incidenza del fenomeno, con oltre 1,7 miliardi di euro di spesa complessiva.

Ragusa tra economia, abitudini e impatto sociale

Il dato della provincia di Ragusa apre un ulteriore fronte di riflessione sul ruolo del gioco nel tessuto economico e sociale locale.

La cifra registrata evidenzia un fenomeno diffuso e trasversale, che coinvolge diverse fasce della popolazione e si inserisce in un contesto più ampio di consumi e comportamenti economici.

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