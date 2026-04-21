Scicli riscopre il barocco ibleo: il libro che svela altari, scenografie e meraviglia

Sarà presentato giovedì nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi a Scicli con inizio alle 19 nell’ambito delle “Conversazioni a Scicli, edizione 2026”. Il libro riguarda la Sicilia del Sud Est con Giuseppe Barone, Francesca Gringeri Pantano e Paolo Nifosì, autori della nuova pubblicazione “L’altare barocco della Sicilia Iblea”, che affrontano temi come i modelli architettonici, gli apparati e le macchine sceniche di uno stile architettonico di grande pregio. “In particolare nel libro si parla di altari, dell’altare che può essere considerato metafora dei grandi temi rappresentativi della stagione barocca che pone al centro la meraviglia, capace di unificare insieme l’architettura, l’apparato artistico e quello teatrale – viene spiegato nella presentazione – per lo più studiato come elemento indipendente dal contesto, l’altare manifesta, se osservato nello spazio in cui è collocato, le capacità scenografiche, teatrali e illusionistiche degli artisti chiamati a definirne la struttura, banco di prova di un’azione corale che coinvolge le varie arti sotto la regia dell’architetto. In ambito siciliano il tema risulta poco esplorato, con un ruolo secondario rispetto all’architettura. L’area degli Iblei, a differenza di quanto è stata finora indagata, offre per la prima volta lo spaccato di una vasta produzione, disvelando modelli architettonici di grande fascino e valore”.

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