Open day sull’emicrania a Vittoria: informazione e servizi gratuiti per i cittadini

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Una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla diagnosi e all’informazione sull’emicrania. Il 17 giugno l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania, iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS giunta alla quarta edizione, che coinvolge oltre 140 ospedali italiani con il Bollino Rosa.

L’obiettivo è offrire alla popolazione servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, tra cui visite neurologiche, consulenze specialistiche, test, momenti di approfondimento e distribuzione di materiale informativo, con particolare attenzione a una patologia ancora troppo spesso sottovalutata.

A Vittoria l’iniziativa si svolgerà dalle 16.30 alle 19.00 presso la Sala delle Capriate “Gianni Molè”, in via P. Umberto 91. Il programma, curato dalla Direzione medica di presidio e dalla U.O.C. Neurologia/Stroke Unit, prevede un incontro divulgativo dedicato all’emicrania come patologia neurologica.

Durante l’evento verranno approfonditi i principali aspetti clinici della malattia: dai sintomi che permettono di distinguerla dal comune mal di testa, al legame tra emicrania e genere femminile, fino alle terapie oggi disponibili e alle modalità di accesso al Centro Cefalee. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma nazionale di sensibilizzazione promosso da Fondazione Onda ETS, che punta a migliorare l’accesso alla diagnosi precoce e ai percorsi di cura. L’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è consultabile sul sito ufficiale https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w44.

L’emicrania è una patologia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso accompagnati da nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, con una prevalenza globale di circa il 14% della popolazione adulta.

In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone colpite, con una netta prevalenza femminile pari a circa il 70% dei casi. Le cause sono multifattoriali, con un ruolo rilevante degli ormoni sessuali femminili, che contribuiscono a una maggiore incidenza rispetto alla popolazione maschile.

Nonostante i numeri elevati, l’emicrania resta ancora oggi una patologia spesso sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi di attesa per la prima visita specialistica che possono variare dai due ai sei mesi e con il rischio concreto di cronicizzazione nei casi non adeguatamente seguiti.

«L’(H) Open Day sull’emicrania è un appuntamento che torna per il quarto anno consecutivo e rappresenta un impegno concreto e continuativo di Fondazione Onda ETS su questa patologia», ha dichiarato Francesca Merzagora, presidente della Fondazione. «Negli anni abbiamo lavorato sulla mappatura dei centri cefalee e sulla definizione di percorsi di cura dedicati, in particolare alle donne, oltre a investire nella sensibilizzazione sui sintomi. Oggi vogliamo avvicinare ancora di più le persone agli specialisti e ridurre il divario tra paziente e diagnosi».

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