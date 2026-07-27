Concerti di Delia Buglisi e Tony Pitony a Ragusa: città blindata, ecco tutte le strade chiuse

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Ragusa si prepara a vivere due serate di musica e spettacolo in piazza Libertà con i concerti di Delia Buglisi e Tony Pitony, ma l’atteso appuntamento comporterà importanti modifiche alla viabilità cittadina. Per consentire lo svolgimento degli eventi in sicurezza, il Comune ha predisposto un articolato piano di regolamentazione del traffico che interesserà piazza Libertà e diverse strade del centro.

I provvedimenti entreranno in vigore già dal 29 luglio e resteranno attivi fino al primo agosto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori, agevolare l’allestimento delle strutture e assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Piazza Libertà chiusa al traffico durante gli spettacoli

Il cuore delle modifiche riguarderà piazza Libertà, dove si terranno i concerti. La parte inferiore della piazza, nel tratto compreso tra via Pennavaria e viale del Fante/via Roma, sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione forzata e dalla chiusura del transito veicolare a partire dalle ore 12 del 29 luglio fino alle ore 17 del primo agosto.

Durante le serate degli eventi, il blocco della circolazione sarà esteso all’intera piazza Libertà dalle ore 16 fino all’una di notte del giorno successivo, sia il 30 luglio sia il 31 luglio.

Strade interessate dalle chiusure serali

Le limitazioni alla circolazione coinvolgeranno anche alcune arterie strategiche del centro cittadino. Nelle fasce orarie previste saranno chiusi al traffico il tratto di viale del Fante compreso tra via Carducci e piazza Libertà, via Roma nel tratto tra via Natalelli e piazza Libertà, viale Tenente Lena tra piazza Gramsci e piazza Libertà, via Cesare Battisti tra via Cristoforo Colombo e viale Tenente Lena e via Natalelli nel tratto compreso tra largo Scarico e via Roma.

Anche via Monsignor Angelo Rizzo sarà interessata da una chiusura temporanea del transito veicolare dalle ore 20 alle ore 24 nelle giornate del 30 e del 31 luglio.

Divieti di sosta e rimozioni: attenzione ai parcheggi

Per evitare intralci alla viabilità e consentire il corretto svolgimento delle attività organizzative, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta piazza Libertà nelle ore interessate dagli spettacoli.

Restrizioni anche in via Dante, dove il divieto riguarderà entrambi i lati nei primi venti metri successivi all’intersezione con via Libertà in direzione via Francesco Pennavaria e nel tratto compreso tra via Piave e via Francesco Pennavaria, con decorrenza dalle ore 12 del 29 luglio alle ore 17 del primo agosto.

Cambiano i percorsi degli autobus urbani e turistici

Le modifiche riguarderanno anche il trasporto pubblico. Gli autobus urbani, di linea e turistici diretti verso piazza Libertà provenienti da via Pennavaria dovranno seguire un percorso alternativo passando da piazza Cappuccini, via Biagio Maria Schininà, via Leonardo Da Vinci e piazza del Popolo.

I mezzi provenienti da viale del Fante e diretti verso via Francesco Pennavaria seguiranno invece il percorso attraverso viale Tenente Lena, piazza Gramsci, via Libertà, via Dante, via Pennavaria e il ponte Giovanni XXIII.

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