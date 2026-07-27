Pozzallo celebra Nunzio Barrera: il mare, la Sicilia e l’anima di un artista senza confini

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Il mare come memoria, la Sicilia come radice, l’arte come linguaggio universale. È questo il filo conduttore della nuova personale di pittura di Nunzio Barrera inaugurata a Pozzallo nello Spazio Cultura “Meno Assenza”, nell’ambito della seconda edizione della rassegna ANMI “Letture sul mare”.

Promossa dal gruppo pozzallese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia intitolato alla Medaglia d’Argento al Valor Militare Giovanni Colombo, con il patrocinio del Comune di Pozzallo, la mostra raccoglie circa cinquanta opere tra oli, tempere e disegni a matita che resteranno esposte fino al 25 agosto 2026.

Un appuntamento che rappresenta non soltanto un omaggio a uno degli artisti più prolifici del territorio ibleo, ma anche un viaggio dentro una ricerca pittorica lunga decenni, costruita attraverso paesaggi, volti, figure femminili e soprattutto marine, elemento centrale dell’identità artistica di Barrera.

Un artista che racconta il Mediterraneo attraverso colori ed emozioni

Le opere esposte restituiscono il percorso umano e creativo di un pittore che ha saputo trasformare luoghi e sensazioni in immagini capaci di parlare oltre i confini locali. Campagne iblee, scorci costieri, volti e atmosfere mediterranee diventano protagonisti di una narrazione fatta di luce, movimento e introspezione.

La pittura di Nunzio Barrera nasce da un rapporto profondo con il territorio, ma guarda costantemente oltre. Il suo percorso artistico è stato segnato da una continua ricerca e dalla volontà di confrontarsi con realtà culturali diverse, attraverso viaggi nei principali musei e nelle gallerie italiane e internazionali.

Presentata la monografia “PROSPETTIVE del Maestro Nunzio Barrera”

Durante l’inaugurazione è stata presentata anche la monografia “PROSPETTIVE del Maestro Nunzio Barrera”, edita da Santocono Editore, curata dalla giornalista Laura Malandrino e dalla pittrice Chiara Emilio.

Un volume che non vuole essere soltanto un catalogo delle opere, ma una sintesi del percorso artistico e umano del pittore pozzallese. Una raccolta che accompagna il lettore alla scoperta di un artista capace di raccontare la terra, il mare e le persone attraverso una pittura ricca di sensibilità.

Come sottolineato nella prefazione dall’onorevole Attilio Sigona, il volume rappresenta la storia artistica di “un pozzallese che sa amare la terra ed il mare, i luoghi della vita, le espressioni dei volti, i cuori delle persone”.

L’omaggio dell’ANMI: arte e cultura del mare come patrimonio collettivo

La scelta dell’ANMI di dedicare questo appuntamento a Nunzio Barrera nasce dal forte legame tra la sua produzione artistica e il Mediterraneo.

“Tra gli scopi dell’ANMI – ha spiegato il presidente del gruppo di Pozzallo Sebastiano Malandrino – c’è quello di promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare i valori della cultura e delle tradizioni marinare. La pittura di Nunzio è un vero inno al Mediterraneo e questa mostra rappresenta una doppia via per veicolare i nostri valori”.

Un legame ancora più significativo considerando che Barrera è socio ANMI di Pozzallo e presidente emerito del gruppo.

Dal territorio ibleo alle grandi esposizioni internazionali

Il percorso di Nunzio Barrera ha superato da tempo i confini regionali. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose esposizioni nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti prestigiosi.

Tra questi il titolo di finalista al Premio internazionale “Città di New York” nel 2009, con successiva esposizione a Torino, e la finale al Premio internazionale “Città di Tokio” nel 2010, con esposizione a Bruxelles.

Nel 2013 ha ricevuto il premio “Leone dei Dogi” per le Arti Visive a Venezia ed è stato protagonista della Biennale Expò Art Monaco a Montecarlo, confermando la sua presenza nel panorama artistico contemporaneo.

Le sue opere sono state esposte anche a Genova, Torino, Forlì, Venezia, Roma e Milano, oltre che all’estero in città come Parigi, Mosca, Londra, Barcellona, Innsbruck e negli Stati Uniti.

Fino al 25 agosto lo Spazio Cultura “Meno Assenza” diventa così il luogo dove incontrare il Mediterraneo dipinto da Barrera: un mare fatto di colori, silenzi, viaggi e storie.

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