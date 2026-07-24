Quando i bambini incontrano Fontana e Baj: alla Quam di Scicli nasce una mostra fuori dagli schemi

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L’arte che incontra l’immaginazione senza confini dei più piccoli. È questa l’anima di “Mostri e altri Maestri. Tra Fontana, Baj e Accardi”, la nuova esposizione della Galleria Quam di Scicli, che sarà inaugurata mercoledì 29 luglio alle ore 20.00 e resterà visitabile fino al 5 settembre.

Curata da Antonio Sarnari, la mostra propone un percorso originale che mette in relazione le opere di alcuni dei più importanti protagonisti dell’arte italiana del Novecento con i disegni realizzati dai bambini sul tema dei mostri, trasformando la galleria in uno spazio aperto al dialogo, alla sperimentazione e alla libertà espressiva.

Un viaggio tra Fontana, Baj, Accardi e i grandi maestri del Novecento

La mostra nasce da un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: raccontare ai bambini che l’arte non conosce regole prestabilite e che ogni gesto creativo può diventare linguaggio.

Per questo motivo la Galleria Quam ha riunito opere di artisti che hanno cambiato il modo di intendere l’arte contemporanea, da Lucio Fontana a Enrico Baj, passando per Carla Accardi, Emilio Isgrò, Mario Schifano, Mimmo Rotella, Alighiero Boetti, Renato Guttuso e molti altri.

Ogni opera diventa uno strumento per mostrare ai più piccoli come sia possibile trasformare un supporto bucandolo, utilizzare il tessuto come materiale artistico, reinventare il collage attraverso lo strappo o attribuire nuovi significati alle parole cancellandole.

I bambini diventano protagonisti della mostra

“Questa mostra è la sorella del Mostro”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il legame con il progetto dedicato ai disegni infantili.

Accanto ai capolavori dei grandi maestri, infatti, trovano spazio le opere dei bambini, veri protagonisti dell’esposizione. Un dialogo che coinvolge anche genitori, insegnanti e curatori, chiamati a riflettere sul valore dell’espressione spontanea.

L’esperienza non si limita all’osservazione delle opere. Negli spazi seicenteschi della galleria sono state allestite diverse postazioni dove i bambini potranno continuare a disegnare liberamente direttamente sulle pareti, rendendo la mostra un organismo vivo, destinato a trasformarsi giorno dopo giorno.

Un’arte aperta a tutti, senza barriere

Il progetto porta con sé un messaggio preciso: l’arte non appartiene a un’élite, ma rappresenta uno dei bisogni più autentici dell’essere umano.

La Galleria Quam si propone così come uno spazio di incontro e confronto, dove adulti e bambini possono condividere uno sguardo nuovo sulla creatività.

Le opere esposte, molte delle quali disponibili anche per l’acquisto, sono accompagnate da approfondimenti critici e pedagogici che invitano soprattutto gli adulti a riscoprire quella capacità intuitiva che spesso viene soffocata dalle convenzioni culturali.

Sedici artisti in dialogo con la fantasia dei più piccoli

L’esposizione raccoglie lavori di alcuni tra i più importanti protagonisti dell’arte italiana contemporanea.

Saranno presenti opere di Carla Accardi, Enrico Baj, Alighiero Boetti, Sandro Bracchitta, Lucio Fontana, Piero Gilardi, Piero Guccione, Renato Guttuso, Emilio Isgrò, Marco Lodola, Achille Perilli, Mimmo Rotella, Franco Sarnari, Mario Schifano, Giorgio Tentolini e Manuela Toselli, insieme ai disegni realizzati dai bambini.

Opening il 29 luglio e aperture straordinarie ad agosto

L’inaugurazione di “Mostri e altri Maestri” è in programma mercoledì 29 luglio 2026, dalle 19.30 alle 21.30, presso la Galleria Quam di Scicli, con ingresso aperto a visitatori di tutte le età.

La mostra resterà aperta fino al 5 settembre. Dal 2 al 24 agosto sarà visitabile tutti i giorni con apertura straordinaria fino alle 23.00, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza culturale anche durante le serate estive.

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