Modica sotto la luna: tornano le passeggiate notturne “Lune d’Oriente” alla scoperta del quartiere medievale Cartidduni

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Un viaggio nel cuore della storia, tra vicoli antichi, panorami mozzafiato e racconti custoditi dalla memoria della città. A Modica torna l’appuntamento con “Lune d’Oriente”, le passeggiate notturne che trasformano il quartiere medievale Cartidduni in un suggestivo percorso tra cultura, tradizione e sapori.

La quarta edizione dell’iniziativa prenderà il via il 29 luglio e accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta di uno degli angoli più affascinanti della città della Contea, illuminato soltanto dal chiarore della luna.

Un itinerario tra storia, misteri e bellezza

Promossa dall’Ente Liceo Convitto insieme alle associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente”, la manifestazione propone un percorso guidato attraverso i luoghi più suggestivi del quartiere medievale Cartidduni.

Le passeggiate condurranno i partecipanti tra vicoli, scorci panoramici e testimonianze di un passato secolare, in un’atmosfera particolare resa ancora più emozionante dalle luci della notte.

Il percorso arriverà fino al Convento di Sant’Anna e San Calogero, luogo ricco di storia e spiritualità, dove sarà possibile ammirare il prezioso crocifisso seicentesco e le antiche mummie custodite all’interno del complesso religioso.

La luna come guida alla scoperta di un quartiere senza tempo

“Lune d’Oriente” non è soltanto una passeggiata, ma un’esperienza immersiva pensata per raccontare una Modica meno conosciuta, fatta di angoli nascosti, architetture antiche e storie tramandate nei secoli.

Il fascino della visita notturna permette di riscoprire il quartiere medievale con uno sguardo diverso, lontano dai ritmi quotidiani, lasciandosi accompagnare dai racconti delle guide e dalla suggestione della luna piena.

Un appuntamento che negli anni ha conquistato sempre più partecipanti, diventando uno degli eventi culturali più attesi dell’estate modicana.

Degustazioni e prodotti tipici lungo il percorso

A rendere ancora più speciale l’iniziativa saranno i momenti dedicati alla degustazione di prodotti tipici locali offerti dagli sponsor.

Un modo per unire la valorizzazione del patrimonio storico e artistico alla cultura gastronomica del territorio, creando un percorso capace di coinvolgere tutti i sensi.

Le passeggiate si svolgeranno anche nelle date del 27 agosto e del 26 settembre, offrendo nuove occasioni per vivere il quartiere Cartidduni in una dimensione unica.

Appuntamento al 29 luglio: tutte le informazioni

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 20:30 presso il piazzale Falcone-Borsellino.

Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode, considerando il percorso tra vicoli e strade del quartiere storico, e invitano i partecipanti a lasciarsi guidare dai bagliori della luna alla scoperta di un patrimonio ricco di fascino e memoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3387205944 e 3515293467, anche tramite WhatsApp.

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