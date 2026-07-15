Il dottor Luca Lucenti nuovo direttore della Farmacia Ospedaliera

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Nuovo incarico ai vertici della sanità iblea. L’ASP di Ragusa ha conferito al dottor Luca Lucenti l’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera, al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.

La firma del contratto è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Drago, che ha accolto il nuovo responsabile della struttura strategica per la gestione del farmaco all’interno dei presìdi ospedalieri.

Un ruolo centrale nella gestione dei farmaci ospedalieri

La Farmacia Ospedaliera rappresenta un servizio fondamentale per l’organizzazione sanitaria dell’ASP di Ragusa. La struttura coordina infatti l’approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici destinati agli ospedali aziendali, garantendo supporto ai reparti nella gestione delle terapie.

Un settore particolarmente delicato, che richiede competenze specialistiche, capacità organizzative e una costante attenzione all’appropriatezza delle prescrizioni e alla sicurezza dei pazienti.

L’esperienza di Lucenti al servizio dell’ASP

Classe 1975, dirigente farmacista dell’ASP di Ragusa dal 2008, Luca Lucenti porta con sé una lunga esperienza maturata nel settore della farmacia ospedaliera e della governance del farmaco.

Nel corso della sua carriera ha approfondito in particolare il tema dell’appropriatezza prescrittiva, ricoprendo anche il ruolo di componente del gruppo di lavoro regionale dedicato alla rilevazione delle inappropriatezze.

Tra gli incarichi svolti figura anche la gestione della governance dei farmaci A-Pht (prontuario ospedale-territorio), un ambito che coinvolge ospedali, specialisti, medici di medicina generale e farmacie territoriali.

Digitalizzazione e farmaci ad alto costo tra le competenze maturate

Lucenti ha inoltre maturato esperienza nella gestione delle prescrizioni attraverso piattaforme digitali e nelle procedure di autorizzazione dei piani terapeutici relativi a farmaci ad alto costo.

Un’attività che lo ha portato a collaborare con diversi professionisti sanitari, offrendo supporto e formazione a medici specialisti, medici di medicina generale e farmacie di comunità.

La sua formazione comprende la laurea in Farmacia, la specializzazione in Farmacia ospedaliera, un Dottorato di ricerca in Scienze farmaceutiche e un Master di secondo livello per Manager di Dipartimenti farmaceutici.

È inoltre autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi e convegni del settore.

L’obiettivo: collegare meglio ospedale e territorio

Nel presentare la propria visione per il nuovo incarico, il dottor Lucenti ha indicato come priorità il rafforzamento del collegamento tra strutture ospedaliere e servizi territoriali.

“L’obiettivo – spiega Lucenti – è una maggiore integrazione dei percorsi tra ospedale e territorio, per un più rapido e snello accesso al farmaco da parte dei pazienti”.

Una direzione che punta a rendere più efficiente il percorso assistenziale, riducendo le difficoltà burocratiche e migliorando la continuità delle cure.

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