A Comiso rinasce il Consultorio familiare: nuovi spazi per donne, famiglie e minori

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Un Consultorio familiare più moderno, accessibile e vicino ai bisogni dei cittadini. Saranno inaugurati mercoledì 15 luglio, alle ore 11, i locali riqualificati del presidio di via Keplero 1 a Comiso, al termine di un intervento di ristrutturazione che ha consentito di migliorare gli spazi dedicati ai servizi territoriali rivolti a donne, coppie, famiglie e minori.

L’opera, dal valore complessivo di 75 mila euro, è stata finanziata nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, attraverso la linea progettuale “Il genere al centro della cura”, con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Un intervento per rendere il Consultorio più sicuro e accessibile

I lavori hanno interessato diversi aspetti strutturali del presidio sanitario.

Sono state effettuate opere di manutenzione straordinaria delle pareti interne ed esterne, l’adeguamento degli ambienti alle normative igienico-sanitarie, la realizzazione di un bagno accessibile alle persone con disabilità e il rifacimento della pavimentazione interna.

Un intervento pensato non soltanto per migliorare l’aspetto degli ambienti, ma soprattutto per garantire condizioni più adeguate di accoglienza, privacy e fruibilità da parte degli utenti.

Il progetto coinvolge anche Ragusa e Modica

La riqualificazione del Consultorio familiare di Comiso rappresenta una parte di un piano più ampio avviato dall’ASP di Ragusa per il potenziamento delle strutture territoriali.

Il progetto complessivo dispone infatti di un finanziamento di 727 mila euro, destinato anche agli interventi nei Consultori familiari di piazza Libertà a Ragusa e di corso Umberto I a Modica.

L’obiettivo è adeguare i presidi alle nuove esigenze della sanità territoriale, rafforzando quei servizi di prossimità che rappresentano spesso il primo punto di riferimento per molte persone.

“Spazi più accoglienti per una sanità più inclusiva”

L’intervento è stato seguito dalla dottoressa Nunziata Pace, responsabile del Piano aziendale e direttrice dell’U.O.S.D. Coordinamento Consultori.

“Il nostro obiettivo – spiega Pace – è rendere i presidi consultoriali più sicuri, accoglienti, accessibili e funzionali, migliorando la qualità dei servizi rivolti alla donna, alla coppia, alla famiglia e ai minori”.

La direttrice sottolinea come il progetto sia coerente con una visione della sanità basata su inclusione, riservatezza e parità di accesso alle cure, elementi fondamentali soprattutto nei servizi dedicati alla persona e alle relazioni familiari.

Foto: repertorio

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