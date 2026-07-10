A Cava d’Aliga il mare è pulito: i controlli escludono l’inquinamento delle acque

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nessun inquinamento e nessun rischio per i bagnanti. Il mare di Cava d’Aliga torna al centro dell’attenzione dopo alcune segnalazioni circolate nei giorni scorsi, ma gli accertamenti effettuati hanno escluso qualsiasi criticità.

L’Amministrazione comunale di Scicli ha infatti comunicato gli esiti dei controlli effettuati sul tratto di mare interessato dai dubbi sollevati da alcuni cittadini, confermando la piena balneabilità delle acque.

Campionamenti fino a 800 metri dalla costa: nessuna anomalia riscontrata

A seguito delle segnalazioni relative a un presunto fenomeno di inquinamento marino, sono stati eseguiti tempestivamente campionamenti e analisi specifiche.

I prelievi hanno interessato il tratto di mare antistante Cava d’Aliga, con controlli effettuati fino a circa 800 metri dalla battigia. Gli esami hanno restituito risultati negativi, evidenziando l’assenza di anomalie e confermando che le acque risultano idonee alla balneazione.

Un esito che consente quindi di rassicurare residenti, operatori turistici e visitatori che in questo periodo frequentano il litorale sciclitano.

Il Comune: “Massima attenzione alla tutela del territorio”

L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel monitoraggio del territorio e nella tutela della salute pubblica, sottolineando l’importanza dei controlli soprattutto durante la stagione estiva, quando il numero di presenze lungo la costa aumenta sensibilmente.

La fascia costiera di Scicli rappresenta infatti uno dei principali attrattori turistici del territorio ibleo e la qualità del mare costituisce un elemento fondamentale per la sua valorizzazione.

L’appello contro gli allarmismi: “Segnalare alle autorità competenti”

Dal Comune arriva anche un invito alla prudenza nella diffusione delle informazioni.

L’Amministrazione ha chiesto ai cittadini di evitare la circolazione di allarmi generalizzati che, in assenza di verifiche, potrebbero danneggiare l’immagine della città e il comparto turistico.

Eventuali situazioni ritenute anomale dovranno essere segnalate agli uffici comunali competenti o alle autorità preposte, così da consentire interventi tempestivi e controlli adeguati.

Cava d’Aliga, il monitoraggio continua

Il Comune ha infine assicurato che proseguiranno le attività di vigilanza e controllo lungo il litorale, garantendo la massima trasparenza nella comunicazione degli esiti delle verifiche.

© Riproduzione riservata