A Scicli raccolta rifiuti sotto esame: nel mirino mezzi e personale

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Dalle proteste alle richieste. Concluse le ore di assemblea per i lavoratori che hanno portato disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, la Cgil settore igiene urbana decide di fare le pulci sulla gestione del servizio in un territorio che reclama pulizia in concomitanza con la stagione estiva e l’arrivo di villeggianti e turisti. E lo ha fatto inviando una lettera con la quale si chiede di conoscere “se la flotta dei mezzi prevista dal Capitolato speciale d’appalto debba essere costantemente garantita per tutta la durata dell’appalto, anche nei casi in cui alcuni automezzi risultino indisponibili perché ricoverati presso officine per manutenzione o riparazione, ovvero se, in tali circostanze, sia prevista una riduzione del canone spettante all’appaltatore o l’obbligo di sostituire immediatamente i mezzi indisponibili, se l’incremento del personale previsto per il periodo di stagionalità sia stato effettivamente attuato in conformità alle previsioni del Capitolato specificando il numero delle unità lavorative previste, il numero delle ore da garantire, il periodo di impiego previsto dal contratto ed il numero delle unità effettivamente impiegate dalla società affidataria”. Tutto viene chiesto per iscritto con risposta nella massima urgenza.

Intervento sull’argomento anche della consigliera comunale Marianna Buscema di Italia Viva.

“Siamo dalle stelle alle stalle evidenziando una contraddizione che, nel giro di pochi giorni, ha cambiato radicalmente il racconto politico dell’amministrazione. Solo la settimana scorsa il Comune di Scicli si era pubblicamente vantato del riconoscimento come Comune Riciclone, celebrando l’efficienza del servizio, l’impegno dei dipendenti e persino la qualità della ditta che gestisce il cantiere. In queste ore, invece, arriva un comunicato ufficiale dell’ente che racconta una situazione ben diversa, segnata da tensioni interne, criticità operative e interventi urgenti per evitare disservizi. È curioso come, nel giro di pochissimi giorni, si passi dai toni trionfalistici alle corse ai ripari. Questo grande amore verso la ditta sembra essersi improvvisamente raffreddato. La situazione è particolarmente delicata: Scicli sta vivendo un periodo di forte affluenza turistica, con il centro storico e le borgate marinare pieni di visitatori. «In queste settimane il servizio di igiene urbana deve essere impeccabile, non improvvisato. La città non può permettersi disservizi, né accumuli di rifiuti, né ritardi nei conferimenti. È una questione di immagine, di decoro e di rispetto verso cittadini e operatori economici”.

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