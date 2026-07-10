Un altro cantiere sulle strade di Modica: al via i lavori sul tratto peggiore della Modica-Sampieri

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In un momento in cui gli automobilisti modicani sono già messi a dura prova dai cantieri sul Ponte Guerrieri e sul Ponte Costanzo, la notizia dell’apertura di un nuovo cantiere rischia di far saltare i nervi a molti.

Eppure, questa volta, è difficile sostenere che si potesse aspettare ancora.

Dalla prossima settimana prenderanno infatti il via i lavori di rifacimento del tratto più ammalorato della SP43 Modica-Sampieri, una delle arterie più trafficate del periodo estivo, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti diretti verso le località balneari.

Negli ultimi mesi le segnalazioni si sono moltiplicate. Buche, avvallamenti e veri e propri fossi nell’asfalto hanno trasformato alcuni tratti della carreggiata in un percorso a ostacoli, con il rischio concreto di incidenti e danni ai veicoli.

Sono stati gli stessi automobilisti a denunciare più volte, anche attraverso i social, le condizioni del manto stradale, chiedendo un intervento urgente prima che potesse verificarsi qualche incidente grave.

L’avvio del cantiere arriva quindi in un momento delicato per la viabilità modicana, già fortemente congestionata dai lavori in corso lungo la SS115. Ma, proprio per le condizioni in cui versa la SP43, il rifacimento appare ormai non più rinviabile.

I lavori interesseranno il segmento più compromesso della strada, per una lunghezza di circa 500-700 metri.

L’intervento prevede la scarificazione del vecchio asfalto e la successiva posa di un nuovo tappetino bituminoso, con l’obiettivo di eliminare le profonde irregolarità che oggi rappresentano un pericolo soprattutto per motociclisti e automobilisti.

A darne notizia sono i gruppi consiliari di opposizione Nuova DC, Siamo Modica e Radici Iblee, che ricordano come il cantiere faccia seguito a un sopralluogo effettuato nelle scorse settimane proprio per verificare le criticità della strada.

I consiglieri spiegano che l’intervento è stato reso possibile grazie ai 600 mila euro di fondi regionali destinati alla manutenzione delle strade provinciali attraverso un emendamento presentato dal deputato regionale Ignazio Abbate.

Per i gruppi di opposizione il rifacimento della SP43 rappresenta un primo passo, ma non può essere l’unico. L’appello è rivolto all’assessore comunale alle Manutenzioni, Piero Armenia, affinché vengano individuati anche altri tratti urbani ed extraurbani che necessitano di interventi urgenti, sfruttando le risorse che la Regione Siciliana ha messo a disposizione dei Comuni proprio per la manutenzione della rete viaria.

Sulla questione interviene anche il consigliere provinciale Alessio Ruffino, che auspica il completamento dell’iter per il ritorno della SP43 sotto la gestione diretta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

«È un passaggio fondamentale – sottolinea – per garantire una programmazione più efficace della manutenzione ed evitare che questa importante arteria ricada nuovamente nello stato di degrado che ha caratterizzato gli ultimi anni». Intanto gli automobilisti dovranno ancora mantenere nervi saldi.

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