Incendio nelle campagne di Giarratana: oltre sei ore di intervento tra fiamme, vento e terreno impervio

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Un vasto incendio ha impegnato per oltre sei ore le squadre antincendio nel territorio di Giarratana, dove le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata in un’area particolarmente impervia, rendendo estremamente complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenute tre squadre del GARS VAB Sicilia – Gruppo Alfa della Protezione Civile della Regione Siciliana, che hanno operato in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale.

Le difficoltà maggiori sono state causate dalla conformazione del terreno, difficilmente raggiungibile via terra, e dal vento, che ha alimentato il fronte del fuoco e favorito la propagazione delle fiamme.

Per contenere l’incendio è stato necessario anche il supporto di un elicottero antincendio, entrato in azione con numerosi lanci d’acqua nelle zone più difficili da raggiungere dalle squadre a terra.

L’intervento si è protratto per oltre sei ore prima che il rogo potesse essere circoscritto e successivamente spento, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente alla vegetazione circostante.

Ancora una volta il lavoro congiunto dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale si è rivelato determinante nella gestione di un’emergenza resa ancora più complessa dalle elevate temperature e dalle condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione degli incendi.

Resta alta l’attenzione in tutto il territorio provinciale, dove il rischio incendi continua a essere elevato a causa del caldo e del vento. Le autorità rinnovano l’invito alla massima prudenza, ricordando che anche un comportamento imprudente può innescare roghi con conseguenze molto gravi per il patrimonio ambientale e per la sicurezza delle persone.

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