Ragusa punta sulla sicurezza del latte: nasce il protocollo per rafforzare i controlli nelle aziende zootecniche

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La qualità del latte ragusano passa anche da controlli sempre più frequenti e mirati. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa presentato nella Sala Molè del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, un accordo che mette insieme istituzioni, mondo sanitario e organizzazioni agricole per rafforzare la sicurezza delle produzioni lattiero-casearie del territorio.

L’intesa è stata sottoscritta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, dal Dipartimento Veterinario dell’Asp di Ragusa, da Coldiretti Ragusa e da Confagricoltura Ragusa, con l’obiettivo di incentivare i controlli periodici sul latte prodotto nelle aziende zootecniche della provincia.

Un contributo agli allevatori per aumentare le verifiche

Il cuore del progetto riguarda la possibilità di effettuare analisi specifiche per individuare la presenza di Brucella ed Escherichia coli, due elementi che possono rappresentare un rischio per la sicurezza alimentare e per la salute pubblica.

Per favorire una maggiore adesione degli allevatori, il Libero Consorzio Comunale riconoscerà un contributo economico di 10 euro per ogni esame effettuato nelle aziende aderenti.

Una misura pensata per ridurre i costi sostenuti dagli operatori del settore e permettere controlli più puntuali e regolari lungo tutta la filiera produttiva. Il protocollo avrà una durata complessiva di tre anni.

Tutela del latte ragusano e valorizzazione del comparto

Durante la presentazione è stato evidenziato il ruolo strategico del comparto lattiero-caseario per l’economia iblea.

La provincia di Ragusa rappresenta infatti uno dei principali poli produttivi della Sicilia, con centinaia di aziende agricole e numerosi caseifici impegnati nella realizzazione di prodotti di eccellenza, tra cui il Ragusano DOP.

La presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ha sottolineato l’importanza di sostenere un settore che rappresenta un patrimonio economico e identitario del territorio.

“Uno dei vanti della provincia di Ragusa – ha dichiarato – è proprio la produzione del latte e tutto il comparto lattiero-caseario, che comprende centinaia di aziende e numerosi caseifici produttori del Ragusano DOP e di altre eccellenze. La nostra produzione copre circa il 70% del fabbisogno regionale, dimostrando il ruolo centrale che questo settore riveste per l’immagine del territorio, per l’economia e per l’occupazione”.

Un’alleanza tra istituzioni e imprese

Alla presentazione hanno partecipato la presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Maria Barreca, il direttore generale Francesca Di Gaudio, il dirigente veterinario Pippo Cascone, il direttore amministrativo dell’Asp di Ragusa Massimo Cicero e il direttore del Dipartimento Veterinario Giuseppe Arestia.

Presenti anche i rappresentanti di Coldiretti Ragusa e Confagricoltura Ragusa, insieme all’onorevole Giorgio Assenza e al consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia, che ha seguito l’iter dell’iniziativa.

L’accordo nasce dalla volontà di creare una rete stabile tra enti pubblici, strutture sanitarie e rappresentanze agricole, con un obiettivo comune: garantire maggiore sicurezza ai consumatori e maggiore competitività alle aziende locali.

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