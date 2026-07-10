Ospedale di Vittoria: Filippo Alberghina nuovo direttore della Radiologia

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Nuova guida per la Radiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Il dottor Filippo Alberghina è stato nominato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia al termine della procedura selettiva per titoli e colloquio.

Un incarico che premia un percorso professionale costruito negli anni all’interno del presidio ospedaliero vittoriese, dove Alberghina opera dal 2012 come dirigente medico radiologo e dove ha contribuito allo sviluppo di settori specialistici oggi considerati strategici per l’offerta diagnostica dell’ospedale.

Un percorso professionale tra diagnostica avanzata e ricerca

Laureato in Medicina e Chirurgia, il nuovo direttore della Radiologia del “Guzzardi” ha conseguito la specializzazione in Radiodiagnostica all’Università di Palermo.

La sua attività si è concentrata principalmente sulla diagnostica per immagini ospedaliera, con competenze maturate nell’utilizzo delle diverse metodiche radiologiche e una particolare specializzazione nell’ambito della radiologia cardiovascolare e dell’imaging neuro-cardio-vascolare.

Al percorso clinico ha affiancato attività formative, contributi scientifici e partecipazioni come relatore a corsi e congressi, consolidando una preparazione orientata all’innovazione tecnologica e all’approccio multidisciplinare.

Dalla Radiologia cardiovascolare all’imaging per l’ictus

Negli anni trascorsi nella Radiologia degli ospedali riuniti Vittoria-Comiso, Alberghina ha ricoperto anche il ruolo di sostituto del direttore dell’Unità Operativa Complessa e ha ricevuto un incarico di altissima professionalità nell’imaging di secondo livello neuro-cardio-vascolare.

Tra gli ambiti di maggiore sviluppo figura la diagnostica cardiologica non invasiva, con particolare riferimento all’angiotomografia computerizzata coronarica e alla risonanza magnetica cardiaca.

Un settore che consente oggi al presidio vittoriese di offrire percorsi diagnostici avanzati per lo studio delle patologie cardiovascolari, riducendo la necessità di procedure invasive e migliorando la valutazione clinica dei pazienti.

Grande attenzione anche all’imaging neurologico, sia nelle situazioni di emergenza sia nella gestione programmata. In particolare, è stato rafforzato il percorso dedicato ai pazienti colpiti da ictus, attraverso l’utilizzo dell’angio-TC e, nei casi selezionati, della risonanza magnetica.

Integrazione tra reparti e centralità del paziente

Uno degli aspetti sui quali il nuovo direttore punta maggiormente è la collaborazione tra la Radiologia e le altre unità operative dell’ospedale.

La gestione dei pazienti complessi richiede infatti un confronto costante tra specialisti, con l’obiettivo di rendere più appropriati gli esami diagnostici e costruire percorsi assistenziali sempre più efficaci.

La Radiologia moderna non rappresenta più soltanto un servizio di supporto, ma un elemento centrale nelle decisioni cliniche, dalla gestione delle emergenze alla pianificazione delle terapie.

Alberghina: “Una grande responsabilità, avanti con il lavoro di squadra”

“Sono consapevole della grande responsabilità che comporta questo incarico – afferma il nuovo direttore della Radiologia del Guzzardi –. La Radiologia è chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nei percorsi clinici, dall’urgenza alla programmazione delle attività specialistiche”.

La sfida, spiega Alberghina, sarà quella di “continuare a migliorare l’appropriatezza diagnostica, l’integrazione con i reparti e la qualità della risposta ai pazienti, valorizzando il lavoro di squadra e le competenze”.

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