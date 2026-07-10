In spiaggia sotto il sole cocente. Resti pericolosi non ancora rimossi a Sampieri

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La loro presenza in spiaggia era stata denunciata da alcuni bagnanti nelle scorse settimane. Ma la denuncia è stata…acqua fresca. Nessuno ha pensato di intervenire e di rimuovere i resti di un catafalco in legno che fungeva, un tempo, da postazione per i bagnini. E dire che la spiaggia di Sampieri è stata più volte ripulita con il passaggio dei mezzi della ditta incaricata del servizio. Nonostante ciò i pezzi di legno sono fermi sulla sabbia in attesa che qualcuno “passi” e rimuova il materiale. A stagione inoltrata è il minimo che si può chiedere e Sampieri, Bandiera Blu, reclama attenzioni più presenti sul territorio e soprattutto su quella spiaggia che, grazie alla sua bellezza ed alla sua forza naturale, reclama interventi necessari a mantenere in vita il riconoscimento della FEE. E se il reclamo arriva dagli stessi bagnanti che alcune settimane fa avevano denunciato l’inconveniente è doveroso rispondere alla…seconda chiamata, al secondo appello.

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