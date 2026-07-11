Un dolore che non si spegne: Vittoria ricorda Alessio e Simone

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Resta vivo nel cuore di un’intera comunità il ricordo di Alessio e Simone D’Antonio, i due cuginetti che persero tragicamente la vita dopo essere stati travolti da un’auto in corsa mentre si trovavano davanti alla porta della loro abitazione.

Oggi, sabato 11 luglio, ricorre l’anniversario della loro scomparsa e Vittoria si stringe ancora una volta attorno alla famiglia, rinnovando un abbraccio carico di dolore, affetto e memoria.

Per ricordare Alessio e Simone sarà celebrata una Santa Messa alle ore 19 nella Basilica di San Giovanni Battista durante la giornata di oggi, 11 luglio, un momento di raccoglimento e preghiera per quanti non hanno mai dimenticato quella tragedia che ha segnato profondamente la città.

La memoria di Alessio e Simone vive nel cuore della comunità

A distanza di tempo, il ricordo dei due bambini continua a rappresentare una ferita aperta, ma anche un richiamo forte ai valori della vita, della responsabilità e della sicurezza sulle strade.

L’Amministrazione comunale ha voluto unirsi alla commemorazione, sottolineando come il nome di Alessio e Simone debba continuare a vivere nella memoria collettiva e come la loro storia debba essere un monito per tutti.

Una tragedia che ha lasciato un segno profondo non soltanto nei familiari, ma anche in quanti, nella comunità vittoriese, hanno seguito con dolore una vicenda che ha scosso l’intero territorio.

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