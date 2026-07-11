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Marina di Ragusa contro l’abbandono dei mozziconi: arriva la campagna “Se sporchi, non vali una cicca”
11 Lug 2026 12:26
Un gesto piccolo, ma dalle conseguenze enormi. È questo il messaggio al centro della campagna “Se sporchi, non vali una cicca”, promossa dalla Pro Loco Mazzarelli per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di smaltire correttamente i mozziconi di sigaretta.
L’iniziativa si svolgerà domenica 12 luglio alle ore 10.30 in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su una delle forme di inquinamento più diffuse e spesso sottovalutate.
Un mozzicone abbandonato può diventare un problema per anni
Dietro un semplice gesto di inciviltà può nascondersi un danno ambientale significativo. Un mozzicone di sigaretta lasciato sul terreno, infatti, può impiegare fino a dieci anni per degradarsi, contribuendo all’inquinamento di strade, spiagge e aree naturali.
Durante la giornata i volontari della Pro Loco Mazzarelli saranno presenti con un gazebo informativo dove distribuiranno gratuitamente porta cicche tascabili e materiale dedicato alla corretta gestione dei rifiuti.
L’obiettivo è trasformare una semplice azione quotidiana in una scelta consapevole, promuovendo una maggiore attenzione verso il territorio e il decoro urbano.
“La bellezza di Marina di Ragusa dipende dai comportamenti di tutti”
A spiegare il senso dell’iniziativa è il presidente della Pro Loco Mazzarelli, Antonio Carnemolla, che sottolinea il valore educativo della campagna.
“Questa iniziativa vuole essere un invito concreto a prenderci cura della nostra Marina attraverso piccoli gesti quotidiani. Un mozzicone di sigaretta gettato a terra può sembrare insignificante, ma rappresenta una delle forme di inquinamento più diffuse e dannose”, afferma Carnemolla.
La Pro Loco punta quindi sulla partecipazione collettiva e sulla responsabilità individuale, coinvolgendo residenti, turisti e operatori del territorio in un percorso di maggiore consapevolezza ambientale.
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