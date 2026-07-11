La Marza si rialza dal degrado: i Pirati scendono in campo e ripuliscono via della Malva

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un intervento che li ha visti protagonisti già fin dalla prima mattinata pe riconsegnare ad un’aiuola spartitraffico la sua dignità. Alcuni volontari del gruppo “I Pirati della Marza” si sono sostituiti al servizio pubblico operando un’azione di pulizia mirata a ridare un’immagine di pulizia di quella che è una delle strade più centrali della Marza, sul litorale ispicese. In via della Malva, dove da giorni veniva lamentato un pesante stato di abbandono legato in particolare ad un’aiuola lasciata in abbandono, i volontari si sono divisi i compiti. “Abbiamo lavorato sull’aiuola in via della Malva – commentano i volontari – grazie a chi ha già tagliato l’erba. Noi abbiamo tolto la spazzatura ed abbiamo potato l’oleandro. Abbiamo anche liberato l’angolo da un po’ di immondizia. Speriamo che il Comune pulisca finalmente il resto del luogo”. Un servizio di pulizia dettato dal rispetto dei luoghi e dalla voglia di vivere in un ambiente ben curato durante una stagione, quella estiva, che è di forte richiamo per villeggianti e turisti. I Pirati della Marza stanno mostrando quella marcia in più che, per la cura dell’ambiente, fa molto e che consegna alla fruizione pubblica dei luoghi particolarmente attrattivi per il litorale ispicese.

© Riproduzione riservata