La bellezza degli Iblei al centro del dibattito: a Sampieri si parla di futuro e identità del territorio

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Ad ospitare la conversazione su un tema prettamente culturale ma anche di conoscenza e rilancio del territorio sarà il Living del PataPata di Sampieri con un incontro, a partire dalle 19 di oggi, sul tema “Patrimonio Mediterraneo e Politica della Bellezza”. A parlarne saranno Fabio Granata e Marianna Buscema con Mario Benenati e Roberto Allegrezza. “Ci sono fenomeni da saper leggere per tradurli in opportunità e permettere agli sciclitani di essere protagonisti del proprio destino” – questo il messaggio che arriva alla vigilia dell’incontro con l’ex assessore regionale ai beni culturali Fabio Granata protagonista di una delle stagioni amministrative più concrete per la Regione Sicilia. Nel corso della conversazione, promossa da alcune associazioni del territorio, si parlerà dell’ex Fornace Penna ma anche della bellezza di questa parte degli Iblei che si affaccia sul Mediterraneo.

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