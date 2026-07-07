Presentazione del libro Sacri, santi e inviolabili: a Santa Croce un viaggio nella storia dei Caminanti di Sicilia

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Un appuntamento dedicato alla conoscenza, al dialogo e al superamento dei pregiudizi. Sabato 11 luglio 2026, alle ore 19.00, il Museo Demologico di Santa Croce Camerina ospiterà la presentazione del volume Sacri, santi e inviolabili. Parole dette e non dette dai Caminanti di Sicilia, scritto da Rita Mirabella e Vincenzo La Monica e pubblicato nella collana Quaderni della Fondazione Migrantes da Tau Editrice.

L’iniziativa è promossa dall’UNITRE – Sezione di Santa Croce Camerina, con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina, e si propone di offrire ai cittadini un’importante occasione di approfondimento su una delle comunità meno conosciute e più frequentemente fraintese della Sicilia.

Un libro che dà voce ai Caminanti

Più che un semplice saggio, Sacri, santi e inviolabili rappresenta un percorso di ascolto e restituzione della memoria collettiva dei Caminanti di Sicilia. Attraverso un lavoro di ricerca che intreccia storia, antropologia e testimonianze dirette, Rita Mirabella e Vincenzo La Monica costruiscono un racconto autentico, nel quale sono gli stessi protagonisti a raccontare la propria esperienza.

Il volume affronta temi che spaziano dall’identità culturale ai mestieri tradizionali, dai linguaggi alla spiritualità, fino ai profondi cambiamenti sociali vissuti dalla comunità nel corso delle ultime generazioni. Il risultato è un’opera che invita il lettore a superare stereotipi consolidati, restituendo dignità e complessità a una realtà spesso osservata soltanto dall’esterno.

Il programma della serata

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della presidente dell’UNITRE di Santa Croce Camerina, Maria Rosa Vitale.

Seguirà il dialogo con gli autori, moderato dalla professoressa Antonina Gulino, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei contenuti del volume e del percorso di ricerca che ne ha accompagnato la realizzazione.

A rendere ancora più significativo l’incontro sarà la presenza di Maria Rasizzi Scalora, appartenente alla comunità dei Caminanti, la cui testimonianza offrirà un punto di vista diretto e personale, contribuendo ad arricchire il confronto con il pubblico.

Cultura, inclusione e memoria

La presentazione rappresenta molto più di un evento editoriale. È un’occasione per riflettere sul valore della memoria, della ricerca storica e dell’ascolto come strumenti capaci di favorire inclusione e comprensione reciproca.

Conoscere la storia dei Caminanti significa infatti comprendere una parte importante del patrimonio culturale siciliano, spesso rimasto ai margini del dibattito pubblico. Il libro invita a guardare oltre le etichette e i luoghi comuni, restituendo centralità alle persone e alle loro storie.

Copie gratuite grazie alla Fondazione Migrantes

Al termine della presentazione, i partecipanti riceveranno gratuitamente una copia del volume, distribuita grazie alla Fondazione Migrantes, che ha sostenuto la pubblicazione dell’opera e ne promuove la diffusione come strumento di conoscenza, dialogo e inclusione sociale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione nel favorire la valorizzazione delle comunità spesso meno raccontate, contribuendo a costruire una cultura dell’incontro fondata sul rispetto reciproco e sulla conoscenza.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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