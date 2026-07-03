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La chiesa rupestre di San Vito a Scicli diventa museo: viaggio tra storia, natura e paesaggio ibleo
03 Lug 2026 12:03
Una chiesetta rupestre che a Scicli si incontra a metà strada durante la passeggiata che porta in cima al Colle di San Matteo partendo dal settecentesco palazzo Beneventano. E’ qui che si può fare una breve sosta davanti al sagrato della chiesa di San Vito ammirando non solo un particolare scorcio panoramico della Cava Di Santa Maria la Nova ma visitando anche il museo allestito dall’associazione Esplorambiente all’interno della piccola chiesa. Qui grazie alla mostra, ben strutturata, si può “viaggiare” alla scoperta del paesaggio ibleo tra storia, scienza, arte e natura. Quest’anno Esplorambiente propone un’offerta culturale particolarmente attrattiva con l’apertura del museo, ospitato nell’unica navata della chiesetta rupestre, tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.30 eccetto le domenica ed il giorno di Ferragosto del 15 agosto. Il museo gode di una visita guidata che permetterà di conoscere i preziosi reperti custoditi al suo interno.
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