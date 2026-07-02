Libri d’aMare 2026: la 12ª edizione al via il 20 luglio. A Punta Secca presentazioni e storie di vita

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Carmelo Sardo, Linda Scaffidi, Padre Antonio Spadaro e Davide Simone sono gli ospiti della 12ª edizione della rassegna letteraria di Punta Secca organizzata dal giornalista Domenico Occhipinti e Alessandro Renda dell’Associazione Glocal, e dal Comune di Santa Croce Camerina (Rg). I nomi degli autori delle prime tre presentazioni erano stati annunciati dieci giorni fa, all’ombra della Torre Scalambri, dai due direttori e l’attore Cesare Bocci, impegnato in una due giorni di promozione di alcuni podcast e iniziative legate alla promozione turistica del territorio. Lo stesso obiettivo che muove Libri d’aMare che, da anni, porta in piazza Belvedere storie attraverso le pagine dei libri. La novità di questa edizione prevede una quarta serata, con la co-organizzazione del Panathlon Club Ragusa, prevista per il 20 agosto. Non si presenterà un libro ma la storia di Davide Simone Cavallo, il ventiduenne studente ragusano aggredito a Milano il 12 ottobre scorso che, al processo, ha abbracciato e perdonato i suoi assalitori. “Ho quasi perso le gambe, non la voglia di vivere. Ai ragazzi che mi hanno accoltellato dico: non siete perduti”. Questo è solo uno dei passaggi fondamentali dell’intensa lettera che Davide ha diffuso a maggio di quest’anno e che ha colpito per la profondità dei temi che ha aperto, aprendo il suo cuore, anche ai ragazzi che lo hanno selvaggiamente assalito. A dialogare con Davide Simone Cavallo ci sarà il giornalista Fabio Vitale, direttore di Sky TG24.

Tornando ai libri, si tratta di una edizione che, più che mai, ha puntato su temi netti come l’onestà, l’integrazione e ovviamente “la Sicilia” nella sua declinazione più sentimentale e culturale. Il direttore artistico Domenico Occhipinti evidenzia anche un macrotema che, a parer suo, unisce questo triplice percorso letterario: “Ricostruire. L’onorabilità di una persona nel libro di Carmelo Sardo, ponti fra culture attraverso la poesia e la lettura nel romanzo di formazione di Linda Scaffidi e un rapporto autentico col territorio, nella visione della Sicilia che Padre Antonio Spadaro ci offre dal suo affaccio sullo Stretto di Messina. Ringrazio già i conduttori, il collega Salvatore Cannata che aprirà l’edizione con lo scrittore agrigentino e giornalista del Tg5 Carmelo Sardo, Hele Bzioueche, mediatrice culturale che dialogherà di temi che ha vissuto in prima persona con Linda Scaffidi. L’autrice palermitana è laureata in Mediazione linguistica appassionata di poesia e cultura araba e tiene corsi di Inglese e Internazionalizzazione per aziende private. Per la terza serata, quella con Padre Spadaro, segnalo la presenza sul palco di Pietrangelo Buttafuoco, attualmente Presidente della Fondazione “La Biennale di Venezia”, giornalista e scrittore già ospite della nostra rassegna”. Il direttore organizzativo Alessandro Renda sottolinea la storicità della manifestazione e l’importanza dei partner, istituzionali e privati, che ci accompagnano ormai da anni e con partecipazione attiva. “Un appuntamento atteso che porta sempre spunti e stimoli importanti al folto pubblico che ad ogni presentazione ci raggiunge in Piazza Belvedere”.

PROGRAMMA:

LUNEDÌ 20 LUGLIO ORE 21.30

Carmelo Sardo con “L’ultima estate di un uomo perbene” (Zolfo Editore), conduce Salvatore Cannata

VENERDÌ 24 LUGLIO ORE 21.30

Linda Scaffidi con “Le sette fate di Youssef” (Fazi Editore), conduce Hele Bzioueche

LUNEDÌ 3 AGOSTO, ORE 21.30

Antonio Spadaro con “La Sicilia è un sentimento” (Touring Club Italiano), interviene Pietrangelo Buttafuoco, conduce Domenico Occhipinti

GIOVEDÌ 20 AGOSTO, ORE 21.30

Davide Simone Cavallo racconta la sua storia. Dialogo con Fabio Vitale, direttore di Sky TG24



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