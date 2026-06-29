Alla sciclitana Giovanna Drago il premio di poesia “Ignazio Buttitta”

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“N’ Ciatu r’amuri” il titolo della poesia che la giuria del premio “Ignazio Buttitta”, composta da esperti, ha premiato nell’ambito di un’iniziativa intitolata ad uno dei maggiori poeti italiani. Siciliano di Bagheria, Ignazio Buttitta è stato colui che ha messo la poesia in prima linea nella vita normale e culturale. “Ricevere il primo premio dedicato a Ignazio Buttitta, poeta che ha saputo elevare la lingua e l’anima della Sicilia a patrimonio universale, dando voce alla Sicilia più autentica, alle sue radici, alla sua gente e ai suoi sentimenti più veri, è per me motivo di profonda emozione e sincera gratitudine – commenta Giovanna Drago – sapere che la mia poesia ‘N’ Çiatu r’Amuri’ è stata apprezzata in questo contesto rappresenta un onore. La mia riconoscenza và alla giuria. Un grazie a chi mi segue il mio cammino tra parole, memoria e sentimento”. La motivazione della giuria ad un testo in dialetto che tocca le corde del cuore. “Il testo esprime, con semplicità, un’emozione intima e profonda: l’amore è percepito come un soffio leggero, una presenza silenziosa che accompagna, accarezza e lascia traccia anche nell’assenza. Per la musicalità del dialetto, la finezza espressiva, la forza evocativa delle immagini marine e la capacità di trasformare il silenzio in emozione poetica, ‘N’ Çiatu r’Amuri’ merita di essere premiata.”

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