Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena […]
Librando accende l’estate: al via l’ottava edizione del festival dedicato a Donna Lidda
02 Lug 2026 11:33
L’ottava edizione verrà aperta dalla scrittrice Simona Lo Iacono il prossimo 18 luglio, alle 19, nell’area living del Pata Pata. Diretto dal giornalista Marco Sammito, il festival culturale è voluto dalla famiglia Vindigni per ricordare la mamma, l’indimenticabile Donna Lidda. Tre mesi, fra luglio, agosto e settembre, che richiameranno gli appassionati in momenti di grande pregio. Attesi, oltre che Simona Lo Iacono, Oscar Frainetti, Pierferdinando Casini, Cristina Cassar Scalia, Maria Attanasio, Michela Ponzani, il medico Matteo Bassetti, il giornalista-scrittore-politico Miguel Gotor, il famoso archeologo Paolo Matthiae, il magistrato Sebastiano Ardita. Giorno 4 agosto il “Good mornig, Fornace Penna” di Marcello Giordano Pellegrino con il suo pianoforte. Alle ore 21 nel Living del Pata Pata.
Segnaliamo, tra gli appuntamenti, anche quello relativo alla serata riservata al nostro indimenticabile Severino Santiapichi. Giorno 8 agosto, alle 19, verrà presentato il libro della sua biografia “Il giudice gentiluomo”, con la presenza dell’autore Salvatore Lordi.
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