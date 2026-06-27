Viaggio nell’istruzione in Sicilia. Libro di Giovanni Portelli e di Giovanna Giallongo.

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

di Pinella Drago – Edito da Abulafia il libro dal titolo “L’istruzione negata. Storia del Collegio di Maria di Scicli”, lavoro di studio certosino a firma di Giovanni Portelli e di Giovanna Giallongo, lui medico e lei archivista. Il saggio contiene un viaggio nuovo ed affascinante nella storia, nella cultura e nell’istruzione della Sicilia tra passato e trasformazioni sociali. Attraverso una rigorosa ricerca storica, gli autori portano il lettore alla scoperta del Ritiro di Scicli, sito nel centro storico della città ed oggi dopo anni di decadimento in fase di ristrutturazione e dell’opera pionieristica di Biagio Mirabella. Il volume ripercorre le vicende dell’istituzione dal cardinale Corradini fino alla Sicilia dei Borbone, per arrivare alla complessa trasformazione postunitaria. Il libro si arricchisce della prefazione dello storico dell’arte Paolo Nifosì e dei preziosi scatti del fotografo Luigi Nifosì, che restituiscono l’anima visiva di questi luoghi straordinari. Un’opera imperdibile per gli amanti della storia locale, della Sicilia e per chiunque voglia comprendere le radici della evoluzione sociale e culturale di questa terra.



© Riproduzione riservata