Liolà a Marina di Ragusa, il 3 luglio il concerto di apertura della stagione 2026

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Dopo la partecipata anteprima dedicata alla presentazione del volume Bitume e al confronto sul valore della memoria collettiva, prende ufficialmente il via la nuova stagione di Liolà 2026.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 3 luglio, alle 21.30, nel suggestivo Giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta 4, con il concerto “Emozioni in Musica” affidato al quartetto Lyceum. Protagonisti della serata saranno Alessia Pallavicino (voce), Adriano Denaro (basso elettrico), Michela Bonavita (viola) e Gianluca Abbate (pianoforte), una formazione che propone un raffinato viaggio musicale attraverso alcune delle colonne sonore più celebri del cinema, i grandi musical e i classici della musica leggera italiana e internazionale. Un repertorio capace di evocare ricordi, emozioni e suggestioni, valorizzato dalla voce intensa di Alessia Pallavicino e da un ensemble dalla timbrica originale, in cui la viola dialoga con pianoforte e basso elettrico dando vita a sonorità eleganti e coinvolgenti.

Dopo un’anteprima che ha confermato il crescente interesse del pubblico per la proposta culturale della rassegna, Liolà inaugura così il proprio calendario estivo con un evento dedicato alla musica, confermando la vocazione a offrire appuntamenti di qualità capaci di coniugare intrattenimento e valore culturale.

La stagione 2026 proseguirà nelle prossime settimane con un programma che, come da tradizione, alternerà musica, letteratura, teatro, storia, cinema e incontri dedicati ai temi della contemporaneità, consolidando Liolà come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate iblea nell’ambito delle attività culturali promosse dalla Pro Loco Mazzarelli con il contributo del Comune di Ragusa e di numerosi sponsor privati.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



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