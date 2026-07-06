A Comiso si presenta il volume su don Antonio Baionetta: un’eredità spirituale che diventa libro

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Mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 19.30 la Chiesa di San Biagio a Comiso si prepara a ospitare un evento di forte valore culturale e spirituale: la presentazione del volume “Costruire la casa. Il magistero di don Antonio Baionetta”, pubblicato da Effatà Editrice e curato da Daniela Baionetta, nipote del sacerdote, con la collaborazione di Lella Colombo.

L’incontro si svolgerà alla presenza di figure istituzionali ed ecclesiali di rilievo, tra cui il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il parroco don Fabio Stracquadaini e mons. Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa, che firma anche la prefazione del volume. Il dialogo con l’autrice sarà affidato a Giovannella Incardona, presidente dell’Azione Cattolica della Chiesa Madre.

Un libro che è memoria viva e percorso educativo

Il volume non si presenta come una semplice biografia, ma come un itinerario pedagogico e spirituale che restituisce la profondità del pensiero e dell’azione pastorale di don Antonio Baionetta. La pubblicazione si inserisce in un lavoro di riscoperta del suo magistero, capace di parlare ancora oggi alle comunità e alle nuove generazioni.

Don Antonio Baionetta, nato a Comiso il 3 gennaio 1939 e ordinato sacerdote a Ragusa il 15 agosto 1962, ha dedicato oltre 60 anni al servizio della diocesi iblea, lasciando un’impronta significativa nella vita ecclesiale del territorio. Il suo percorso è stato fortemente legato al Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich, e al movimento Incontro Matrimoniale, a cui ha dedicato più di trent’anni diventando punto di riferimento nazionale nella pastorale della famiglia e della coppia.

Una testimonianza che attraversa generazioni

Il valore del libro emerge anche dalle parole della curatrice Daniela Baionetta, che sottolinea il desiderio di restituire voce ai “ragazzi di allora”, oggi adulti, protagonisti di un cammino educativo segnato dall’ascolto e dalla relazione.

Un contributo importante alla realizzazione dell’opera è arrivato da Lella Colombo, tra le prime aderenti a Gioventù Studentesca, movimento giovanile nato a Vittoria negli anni Sessanta e Settanta, capace di coinvolgere oltre mille giovani in un’esperienza di crescita comunitaria.

Un’eredità di gratuità che continua attraverso il dono

In coerenza con lo spirito che ha guidato l’intera vita di don Antonio Baionetta, la famiglia ha scelto un gesto di grande valore simbolico: l’intero ricavato dei diritti d’autore sarà devoluto all’AVIS Comiso, sostenendo così la cultura del dono e della solidarietà sul territorio.

Il volume sarà disponibile dal 10 luglio 2026 in libreria e negli store online, portando con sé non solo la memoria di un sacerdote, ma anche un messaggio attuale di comunità, educazione e responsabilità sociale.

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