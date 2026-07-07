Archeologia e storia a Donnafugata: il 14 luglio una serata speciale dedicata al Castello e all’ipogeo bizantino

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Il fascino del Castello di Donnafugata incontra il mistero dell’archeologia in un appuntamento dedicato alla riscoperta di uno dei siti meno conosciuti e più affascinanti del territorio ragusano. Martedì 14 luglio 2026, alle ore 21, si terrà un incontro culturale promosso da Le Fate Editore per presentare il volume Archeologia a Donnafugata. L’Ipogeo, un’opera che riporta l’attenzione su un importante ritrovamento di epoca bizantina e sulla storia della sua scoperta.

L’evento offrirà al pubblico un’occasione preziosa per approfondire il passato di Donnafugata attraverso il contributo di studiosi e ricercatori che da anni si occupano della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio.

Il Castello di Donnafugata al centro del racconto storico

La serata si aprirà con gli interventi di Carmelo Arezzo e Giuseppe Nuccio Iacono, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la storia del Castello di Donnafugata, uno dei monumenti più rappresentativi della provincia di Ragusa e meta ogni anno di migliaia di visitatori.

Attraverso documenti, curiosità e ricostruzioni storiche, i due relatori offriranno una lettura approfondita delle vicende che hanno caratterizzato il maniero, contribuendo a restituire il valore storico e culturale di un luogo simbolo della Sicilia sud-orientale.

L’ipogeo funerario bizantino e il racconto della scoperta

Uno dei momenti più attesi dell’incontro sarà dedicato all’ipogeo funerario di epoca bizantina situato nei pressi del Castello di Donnafugata.

Nel corso della presentazione verranno illustrate le caratteristiche del sito archeologico, la sua importanza storica e le circostanze che hanno portato alla scoperta dell’antico cimitero, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere un patrimonio ancora poco noto ma di grande rilevanza scientifica.

L’intervento ripercorrerà le fasi della ricerca e gli elementi che rendono l’ipogeo una preziosa testimonianza della presenza bizantina nel territorio ibleo, contribuendo ad arricchire la conoscenza delle origini storiche dell’area di Donnafugata.

Fotografie inedite per raccontare un patrimonio nascosto

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la proiezione delle fotografie dell’ipogeo realizzate da Vincenzo Giampaolo, immagini che consentiranno ai partecipanti di osservare da vicino un luogo normalmente non accessibile al grande pubblico.

Gli scatti accompagneranno il racconto storico e archeologico, permettendo di apprezzare dettagli, ambienti e particolari di un sito che rappresenta una delle testimonianze più interessanti dell’archeologia bizantina nella provincia di Ragusa.

L’incontro sarà coordinato da Isabella Papiro, che guiderà il dialogo tra i relatori e il pubblico.

Un libro per valorizzare il patrimonio archeologico del territorio

La presentazione del volume Archeologia a Donnafugata. L’Ipogeo rappresenta molto più di un appuntamento editoriale. È un invito a riscoprire la storia del territorio attraverso la ricerca scientifica e la divulgazione culturale, valorizzando un patrimonio che continua a raccontare secoli di civiltà, fede e trasformazioni.

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