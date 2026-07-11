“40 anni dopo il diploma”: la VD dell’Archimede si ritrova tra ricordi, emozioni e una torta speciale

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Una torta con una semplice ma significativa scritta, “40 anni dopo il diploma”, ha accolto gli ex studenti della VD dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede”, anno scolastico 1985/1986, riuniti per celebrare un traguardo che va ben oltre il semplice scorrere del tempo.

Quarant’anni dopo l’ultimo giorno di scuola, quella classe è tornata a riunirsi in un noto locale della riviera ispicese per una serata fatta di abbracci, sorrisi e ricordi, dimostrando che alcune amicizie, anche se messe alla prova dalla vita e dalla distanza, non si cancellano mai.

A rispondere all’appello sono stati Claudio Abbate, Salvatore Busacca, Nino Ruta, Salvo Spadaro, Rosalba Carbonaro, Patrizia Caccamo, Lucia Vindigni, Peppe Marina, Rosy Spadola, Adriano Pace, Pinello Gennaro, Giovanni Paternò e Luigi Gugliotta, insieme a due docenti particolarmente amati, la professoressa Giovanna Scifo e il professore Giovanni Scollo, accolti con affetto dai loro ex alunni.

L’appello, però, non era completo. Mancavano quattro compagni di classe: tre assenti “ingiustificati”, scherzano gli organizzatori, che non hanno potuto prendere parte alla rimpatriata, mentre una compagna purtroppo non c’è più, ricordata con commozione nel corso della serata. Un pensiero che ha reso ancora più intenso il significato dell’incontro.

Tra una portata e l’altra sono riaffiorati episodi che il tempo non è riuscito a cancellare: interrogazioni, scherzi ai professori, gite scolastiche, soprannomi, risate e quei piccoli momenti che, all’epoca, sembravano ordinaria quotidianità e che oggi rappresentano un patrimonio di ricordi condivisi.

Dopo il diploma, ognuno ha intrapreso il proprio cammino, costruendo una famiglia, una carriera e una vita diversa. Eppure, per una sera, il tempo si è fermato e la “VD” è tornata a essere quella del 1986.

L’ITC “Archimede” è stato ricordato non soltanto come una scuola, ma come il luogo in cui sono nate amicizie autentiche e dove tanti ragazzi sono diventati adulti.

La serata ha riservato anche una piacevole sorpresa. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, i festeggiamenti si sono spostati su un altro importante traguardo: quello del 59° compleanno di Nino Ruta, accolto dagli applausi e dagli auguri di tutti gli ex compagni di classe. Un doppio brindisi, quindi, ai quarant’anni dal diploma e a un compleanno celebrato nel modo più bello possibile, circondato dagli amici di una vita.

Le fotografie di gruppo raccontano meglio di qualsiasi parola il clima della serata: sorrisi sinceri, abbracci e la consapevolezza che il tempo passa per tutti, ma non per i ricordi.

Perché, in fondo, basta una torta con la scritta “40 anni dopo il diploma” per accorgersi che quei ragazzi dell’Archimede, almeno per una sera, sono tornati ad avere vent’anni.

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