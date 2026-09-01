A Marina di Ragusa nasce un nuovo luogo di culto: sabato la benedizione della nuova area liturgica

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Un nuovo luogo di culto a Marina di Ragusa è pronto ad accogliere la comunità. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 20, in via Matteo Ricci 5, nella zona di Santa Barbara, si terrà la benedizione del nuovo spazio liturgico promosso dalla Diocesi di Ragusa e dalla Parrocchia Santa Maria di Portosalvo.

Un appuntamento che coinvolgerà non soltanto la comunità parrocchiale, ma l’intera cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento significativo per il territorio.

La benedizione presieduta dal vescovo La Placa

La celebrazione sarà presieduta da monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, che guiderà il momento liturgico e la benedizione del nuovo spazio.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso pastorale della Parrocchia Santa Maria di Portosalvo, con la realizzazione di un ambiente pensato per rispondere alle esigenze della comunità e favorire la partecipazione alle celebrazioni.

Un nuovo spazio per la messa all’aperto

Il nuovo luogo di culto è stato progettato come spazio liturgico destinato alla celebrazione della messa all’aperto.

La sua realizzazione nasce da una precisa volontà pastorale, accompagnata da un accurato lavoro tecnico necessario alla realizzazione di un ambiente funzionale alle celebrazioni e all’accoglienza dei fedeli.

La scelta di creare uno spazio dedicato alle celebrazioni all’aperto assume particolare significato in una realtà come Marina di Ragusa, dove la presenza della comunità si intreccia con quella di residenti e visitatori durante diversi periodi dell’anno.

L’appuntamento di sabato 5 settembre

La benedizione è fissata per sabato 5 settembre alle ore 20. L’appuntamento è in programma in via Matteo Ricci 5, nella zona di Santa Barbara, a Marina di Ragusa.

La Diocesi di Ragusa e la Parrocchia Santa Maria di Portosalvo hanno invitato la stampa e l’intera comunità a partecipare alla celebrazione, che segnerà ufficialmente l’apertura di questo nuovo spazio alla vita liturgica.

Un luogo destinato dunque a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità, nel segno della partecipazione, della preghiera e della condivisione.

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