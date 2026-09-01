Il Maggiore Giovanni Ronchi lascia Ragusa: dopo tre anni una nuova sfida professionale a Vicenza

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Dopo tre anni intensi alla guida della Compagnia Carabinieri di Ragusa, il Maggiore Giovanni Ronchi lascia il capoluogo ibleo. L’Ufficiale, insediatosi nel settembre 2023 dopo un’esperienza professionale in Piemonte, si appresta ora ad affrontare un nuovo importante incarico a Vicenza.

Durante il periodo trascorso a Ragusa, Ronchi ha guidato una struttura articolata e impegnata quotidianamente nella tutela della sicurezza del territorio, coordinando uomini e reparti con una presenza costante sul campo.

Tre anni al comando della Compagnia di Ragusa

La Compagnia Carabinieri del capoluogo comprende la componente operativa e radiomobile della sede, le Stazioni Carabinieri di Ragusa, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, oltre a quelle di Santa Croce Camerina, Giarratana e Monterosso Almo.

Un territorio ampio e articolato, nel quale il Maggiore Ronchi ha operato con professionalità e impegno, mantenendo sempre alta l’attenzione sulle esigenze della collettività.

Il suo comando è stato caratterizzato dalla volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza non soltanto a Ragusa, ma anche nei comuni limitrofi, attraverso un’attività quotidiana fatta di prevenzione, controllo del territorio e coordinamento operativo.

Il rapporto con le istituzioni e la presenza sul territorio

Uno degli elementi che hanno contraddistinto il periodo del Maggiore Ronchi alla guida della Compagnia è stato il costante dialogo con le istituzioni del territorio.

Un rapporto considerato fondamentale per affrontare le diverse problematiche legate alla sicurezza e per costruire una collaborazione sempre più efficace tra le forze dell’ordine e le realtà istituzionali locali.

Accanto a questo, Ronchi ha mantenuto una presenza costante al fianco dei propri collaboratori, coordinandoli direttamente sul campo in occasione di numerose e importanti operazioni di servizio.

Un’attività che ha accompagnato l’intero triennio e che ha rappresentato uno degli aspetti centrali del suo incarico nel capoluogo ibleo.

Da Ragusa a Vicenza: una nuova sfida professionale

Per il Maggiore Giovanni Ronchi si apre adesso una nuova e prestigiosa fase della carriera.

L’Ufficiale si trasferirà a Vicenza, dove sarà impegnato nell’ambito dell’Istituto di Studi Professionali e di Polizia di Stabilità del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units.

Si tratta di una realtà dedicata agli studi avanzati e alla formazione delle forze di polizia specializzate nelle operazioni di peacekeeping e stabilizzazione, con particolare riferimento ai contesti post-bellici e alle situazioni di crisi.

Un incarico che porta dunque Ronchi da una dimensione prevalentemente territoriale a un contesto di formazione e cooperazione internazionale, rappresentando una nuova importante esperienza nel suo percorso professionale.

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