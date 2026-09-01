Più pacchi, più consegne, più personale: Poste Italiane assume 20 persone a Ragusa

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Nuove assunzioni e una logistica sempre più orientata alle esigenze di un mercato in continua trasformazione. Poste Italiane rafforza la propria presenza in provincia di Ragusa con 20 nuovi inserimenti a tempo indeterminato, nell’ambito del piano assunzionale portato avanti anche quest’anno dall’azienda.

Le nuove risorse sono state assegnate alla sede aziendale di via Ercolano, nel capoluogo ibleo, e andranno a potenziare soprattutto il comparto del recapito e della distribuzione, in un territorio nel quale la crescita degli acquisti online sta aumentando la domanda di consegne, in particolare di pacchi.

Poste Italiane assume 20 persone nel Ragusano

I primi neoassunti hanno già preso servizio nel mese corrente e sono stati immortalati in una fotografia che racconta l’entusiasmo per l’avvio della nuova esperienza professionale.

L’inserimento delle 20 risorse rappresenta un ulteriore rafforzamento della struttura logistica di Poste Italiane nel territorio ibleo, chiamata a rispondere a volumi di lavoro sempre più legati anche alla crescita dell’e-commerce.

Non si tratta infatti soltanto della tradizionale attività di recapito della corrispondenza. La trasformazione delle abitudini di acquisto ha reso sempre più centrale la gestione dei pacchi, con le consegne che devono raggiungere non soltanto i centri urbani ma anche le frazioni e le aree più periferiche della provincia.

La squadra dei portalettere conta circa 50 addetti

Le nuove risorse opereranno presso il centro di distribuzione cittadino e andranno a supportare il servizio svolto sul territorio ragusano da circa 50 portalettere.

Questi ultimi fanno parte di una squadra complessiva di oltre 80 addetti alla logistica, impegnati nei diversi ambiti della distribuzione e del recapito.

Una struttura che negli anni ha dovuto adattarsi alla progressiva evoluzione del settore, con il tradizionale servizio postale affiancato da una componente sempre più importante legata alla movimentazione e alla consegna degli acquisti effettuati online.

L’e-commerce spinge la rete dei Locker

La crescita del commercio elettronico sta modificando anche le modalità con cui i cittadini ricevono e ritirano i propri acquisti.

Nel Ragusano aumenta infatti la presenza dei Locker Italia, gli armadietti automatizzati che consentono di effettuare operazioni di ritiro e consegna dei pacchi attraverso una modalità moderna e tecnologica.

Attualmente sono 24 i Locker operativi in provincia di Ragusa, riconoscibili dal caratteristico colore blu, mentre è previsto un ulteriore piano di attivazioni.

Una rete destinata a rendere ancora più capillare il sistema di consegna e a offrire ai cittadini nuove possibilità per gestire i propri pacchi, affiancando il tradizionale recapito effettuato dai portalettere.

Una flotta sempre più green sulle strade iblee

Accanto al rafforzamento del personale, Poste Italiane sta investendo anche sul rinnovamento della propria flotta.

Nel territorio ibleo sono oltre 30 i veicoli a basse o zero emissioni, che rappresentano più del 40% dell’intero parco mezzi utilizzato dall’azienda.

Una flotta composta da mezzi differenti, dai veicoli a due e tre ruote fino ai van destinati al trasporto di quantitativi maggiori di posta e pacchi.

L’obiettivo è combinare maggiore capacità di carico, sicurezza e sostenibilità, accompagnando l’evoluzione del servizio di recapito con una progressiva riduzione dell’impatto ambientale della mobilità aziendale.

Più personale per rispondere alla crescita dei pacchi

L’arrivo dei 20 nuovi assunti si inserisce quindi in un quadro più ampio di trasformazione del servizio postale nel territorio di Ragusa.

La crescita dell’e-commerce ha reso la consegna dei pacchi una componente sempre più importante dell’attività quotidiana dei portalettere. Le nuove risorse contribuiranno a sostenere questa domanda, rafforzando una rete chiamata a raggiungere quotidianamente città, piccoli centri e frazioni.

Per il territorio ibleo si tratta dunque non soltanto di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche di un investimento sulla capacità della rete logistica di accompagnare i cambiamenti nelle abitudini dei cittadini e delle imprese.

Tra nuove assunzioni, 24 Locker già operativi e una flotta con oltre il 40% dei mezzi a basse o zero emissioni, Poste Italiane punta così a consolidare il proprio sistema di recapito in provincia di Ragusa, guardando a un servizio sempre più capillare, tecnologico e sostenibile.

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